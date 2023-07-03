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    • Ekonomi
    • 04.07.2023 09:18
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    • 04.07.2023 09:19
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    Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 4-5-6 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023! e-Devlet sorgulama

    Evde bakım maaşı her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılmaktadır. Evde bakım paralarının ödemeleri her ay illere göre çeşitlilik gösteriyor. Temmuz ayının gelmesinin ardından evde bakım maaşı ödeme tarihleri internette sorgulatılıyor. Peki, evde bakım maaşı Temmuz ayında ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

    Evde bakım maaşları hakkında aramalar sabah saatlerinden itibaren başladı. Evde bakım maaşı alan vatandaşlar, Temmuz'da memur ve emeklilere uygulanan maaş zammı ile birlikte maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Öte yandan ödeme günleri de merak konusu oldu. Peki, Temmuz ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı mı 2023? Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar...

    EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

    Engellinin vasisi veya bakımını yürüten aile ya da akrabasına verilen engelli maaşları her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor. Yatırılma tarihlerinin illere göre farklılık göstermesiyle birlikte Temmuz ayında evde bakım maaşı henüz yatmadı.

    EVDE ENGELLİ BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

    Evde Bakım aylığı ödemelerini e-Devlet kapısı üzerinden veya SMS yoluyla sorgulayabilirsiniz.

    e-Devlet üzerinden evde bakım maaşını sorgulamak için;

    TC kimlik numaranız ile e Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.

    Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

    Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

    e-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

        2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

        65 yaş, engelli ve evde bakım aylıkları gibi sosyal yardımlardan yararlanmak kolaylaşacak. Bu yardımlardan yararlanmak için aranan hane içindeki kişi başı gelir sınırı yükselecek.

        Evde bakım maaşı gibi sosyal yardımların tutarı ise memur maaş katsayısıyla yükselecek. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

        EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI

        Evde bakım maaşı memur zammı ile birlikte artış yaşayacak. Dolayısıyla asgari ücret zammı sonrası evde bakım parası değişmedi.

        Memur zammı Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası netlik kazanacak. Memur zammına bağlı olarak zamlanan evde bakım aylığı yeni tutarı da Temmuz aynda belli olacak.

        EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

        Gelir kriterlerinin uygun olması,

        Bakıma muhtaçlık kriteri,

        Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

        Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor.

        Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

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        Hükümet, toplumun tüm kesimlerine yönelik koruma alanlarını güçlendirirken, evde bakım yardımı alan 569 bin kişinin hem maaşı artacak hem de sosyal güvencesi olmayanların kısmi zamanlı olarak sosyal güvenlik kapsamına alınmaları sağlanacak.

        Yılın başında 4 bin 336 lira olan evde bakım maaşı memur ve emekli zammı ile birlikte artacak. Temmuz'da yüzde 40'lık bir artış durumunda evde bakım yardımı aylık 6 bin lirayı, yıllık 72 bin lirayı geçecek.

        KAPSAM GENİŞLİYOR

        Yeni dönemde evde bakıma ihtiyacı olan engelli, yaşlıya bakan ve bunun için evde bakım yardımı alanların kısmi zamanlı olarak sosyal güvenlik kapsamına alınması sağlanacak. Bakıma muhtaç, engelli, yaşlılara evde bakım hizmeti verenlerden sosyal güvensi olmayanlar desteklenecek. Sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanarak emekli olmalarına imkân sağlanması hedefleniyor.

        Bakıma ihtiyacı olan hasta, yaşlı kişilerin evde bakımlarının yapılması, ihtiyaçlarının asgari düzeyde karşılanması için verilen evde bakım yardımı temmuz ayında zamlanacak. Yüzde 40'lık artış halinde 6 bin lirayı geçecek, yıllık yapılacak ödeme 72 bin lirayı geçecek. Memura yapılacak yüzde 85'lik zammın tamamının yansıtılması durumunda bu tutar ikiye katlanacak. Bakımı üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere verilen evde bakım aylığı artışı devlet memurları zammına, gelir kriteri de asgari ücrete endeksli bulunuyor.

        HANE GELİRİNE BAKILIYOR

        Evde bakım parası verilirken haneye giren gelire bakılıyor. Haneye giren tüm gelir toplanarak evde yaşayan kişi sayısına bölünüyor. Bu bölüm sonucu kişi başı net asgari ücretin üçte ikisinden az olması gerekiyor.

        Evde bakım aylığı için gelir kriterinin uygun olması, bakıma muhtaçlık, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu koşulu bulunuyor. Sağlık raporunda mutlaka "ağır engelli" ibaresinin yer alması gerekiyor. Yüzde 50'den daha düşük engelli olanlara evde bakım maaşı ödenmiyor.

            BİLDİRİMDE BULUNMAK ŞART

            Engelli veya yasal temsilci, hanedeki akraba olan birey sayısı ve bu kişilerin gelirindeki değişikliği bir ay içinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il müdürlüklerine bildirmesi gerekiyor.

            Bakıma ihtiyacı olanın ikametgâh adresinin değişmesi durumunda yeni adresin akrabası tarafından en geç 15 gün içinde bildirim zorunluluğu bulunuyor. Bakılan kişinin vefatı durumunda da en geç 15 gün içinde il müdürlüğüne haber verilmemesi durumunda hukuki işlem yapılıyor.
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            Haberler Ekonomi Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 4-5-6 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023! e-Devlet sorgulama
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