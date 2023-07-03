Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 4-5-6 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023! e-Devlet sorgulama

Evde bakım maaşları hakkında aramalar sabah saatlerinden itibaren başladı. Evde bakım maaşı alan vatandaşlar, Temmuz'da memur ve emeklilere uygulanan maaş zammı ile birlikte maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Öte yandan ödeme günleri de merak konusu oldu. Peki, Temmuz ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı mı 2023? Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar...
EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Engellinin vasisi veya bakımını yürüten aile ya da akrabasına verilen engelli maaşları her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor. Yatırılma tarihlerinin illere göre farklılık göstermesiyle birlikte Temmuz ayında evde bakım maaşı henüz yatmadı.
EVDE ENGELLİ BAKIM AYLIĞI SORGULAMA
Evde Bakım aylığı ödemelerini e-Devlet kapısı üzerinden veya SMS yoluyla sorgulayabilirsiniz.
e-Devlet üzerinden evde bakım maaşını sorgulamak için;
TC kimlik numaranız ile e Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.
Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.
Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
e-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN