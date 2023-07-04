Son dakika: Ticaret Bakanlığı açıkladı! Gümrük kapılarından bayram boyunca 1 milyonu aşkın yolcu geçti

Açıklama şöyle devam etti:

"Yoğunluğu en fazla olan kapılardan Habur Sınır Kapısı 55 bin 358 yolcu ve 8 bin 179 yolcu aracı, Sarp Sınır Kapısı ise 153 bin 677 yolcu ve 8 bin 351 yolcu aracı, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'nde ise 27 bin 995 yolcu ve 1 bin 709 yolcu aracı, Dilucu Gümrük Müdürlüğü'nde ise 31 bin 851 yolcu ve 4 bin 773 yolcu aracı ile işlem sağlanmıştır. Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı kara sınır kapılarımızdan toplam 77 bin 515 yolcu ve 7 bin 943 yolcu aracı giriş çıkış işlemi gerçekleşmiştir.