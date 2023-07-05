Temmuz ayının ilk günlerinde yeni zamlı maaşlar hakkında araştırmalar yükselişe geçti. En düşük memur maaşı şu an 12 bin lira seviyesinde. Peki, mühendis maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2023 yeni zamlı en düşük maaşı kaç lira? İşte detaylar!
MÜHENDİS MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Devlet kurumlarında çalışan mühendislerin maaşı Ocak ayında memurlara yapılan yüzde 30 zam ile 1/4 kademesindeki bir mühendis maaşı 21 bin 071 liraya ulaşmıştır. Özel firmalarda işe yeni başlayan mühendisin maaşı ortalama 10 bin TL bandındadır. Bu oran 50 bin TL'ye kadar çıkabilmektedir. Ancak bu rakam firmadan firmaya ve kişinin dalına göre değişebilir.
EN DÜŞÜK MAAŞ 22 BİN TL OLACAK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını, düzenlemenin temmuz ayında TBMM'den geçeceğini duyurdu.