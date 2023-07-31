Örneğin, 1+1 bir daire için brüt 58 metrekare alan ve 2.088.000 TL satış fiyatı belirlenmiştir. Bu daireye başvuru yapan bir kişi yüzde 20 peşinat olan 417.600 TL'yi ödeyecek ve ardından 24., 36. ve 48. aylarda ara ödemeleri gerçekleştirecektir.

Emlak Konut Yenişehir Evleri projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 dairelerin ödeme planları da belirlenmiştir. Örneğin, 2+1 bir daire için brüt 72 metrekare alan ve 2.592.000 TL satış fiyatı belirlenmiştir. Bu daireye başvuru yapan bir kişi yüzde 20 peşinat olan 518.400 TL'yi ödeyecek ve ardından 24., 36. ve 48. aylarda ara ödemeleri gerçekleştirecektir. İlk yılda aylık 10.000 TL, ikinci yılda aylık 15.000 TL, üçüncü yılda aylık 25.000 TL, dördüncü yılda aylık 30.000 TL, beşinci yılda aylık 42.750 TL ve altıncı yıldan onuncu yıla kadar aylık 46.322 TL taksitler ödenecektir.

Diğer bir örnek olarak, 3+1 bir daire için brüt 102 metrekare alan ve 3.672.000 TL satış fiyatı belirlenmiştir. Bu daireye başvuru yapan bir kişi yüzde 20 peşinat olan 734.400 TL'yi ödeyecek ve ardından 24., 36. ve 48. aylarda ara ödemeleri gerçekleştirecektir. İlk yılda aylık 15.000 TL, ikinci yılda aylık 20.000 TL, üçüncü yılda aylık 30.000 TL, dördüncü yılda aylık 42.200 TL, beşinci yılda aylık 60.500 TL ve altıncı yıldan onuncu yıla kadar aylık 68.455 TL taksitler ödenecektir.

Emlak Konut Yenişehir Evleri projesine katılmak isteyenler, başvurularını yaparak kura çekimine katılma şansı elde edebilirler. Kura çekimi sonucunda hak sahibi olanlar, yüzde 20 peşinat ödemelerinin ardından 120 ay vade ve 7.500 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olabilirler. Bu projede toplamda 13.000 bağımsız bölüm yer almakta olup, satışlar Emlak Konut tarafından gerçekleştirilecektir. 2023 Emlak Konut Yenişehir, Arnavutköy Evleri kura çekilişi kazanan yedek, asıl isim listesi aşağıdaki linkte https://onlineislemler.emlakkonut.com.tr/online/