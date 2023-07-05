Türkiye'de avukat maaşlarıyla ilgili kesin bir rakam vermek mümkün değildir, çünkü maaşlar değişkenlik gösterebilir ve güncel piyasa koşullarına göre belirlenir. Avukat maaşları, ilgili meslek kuruluşları, hukuk firmaları veya işverenler tarafından belirlenen politikalara göre şekillenir.

Avukat maaşlarına ilişkin en güncel ve kesin bilgileri elde etmek için, ilgili meslek kuruluşlarıyla iletişime geçmek veya sektördeki güncel istihdam ilanlarını takip etmek önemlidir.

Diğer Mesleklerin Önceki Maaşları

Şube müdürü (üni. mez.) 1/4

Mevcut maaş: 20.724,00 TL

Yüzde 16.30 zamlı maaş: 24.102,01 TL

Memur (üni. mez.) 9/1

Mevcut maaş: 12.632,00 TL

Yüzde 16.30 zamlı maaş: 14.691,02 TL

Uzman öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 18.246,00 TL

Yüzde 16.30 zamlı maaş: 21.220,10 TL

Öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 15.793,00 TL

Yüzde 16.30 zamlı maaş: 18.367,26 TL

Başkomiser 3/1

Mevcut maaş: 20.873,00 TL

Yüzde 16.30 zamlı maaş: 24.275,30 TL

Polis memuru 8/1

Mevcut maaş: 18.235,00 TL

Yüzde 16.30 zamlı maaş: 21.207,31 TL

Uzman doktor 1/4

Mevcut maaş: 24.743,00 TL

Yüzde 16.30 zamlı maaş: 28.776,11 TL

Hemşire (üni. mez.) 5/1

Mevcut maaş: 15.611,00 TL

Yüzde 16.30 zamlı maaş: 18.155,59 TL

Mühendis 1/4

Mevcut maaş: 21.295,00 TL

Yüzde 16.30 zamlı maaş: 24.766,09 TL

Teknisyen (lise mez.) 11/1

Mevcut maaş: 13.142,00

Yüzde 16.30 zamlı maaş: 15.284,15

Profesör 1/4

Mevcut maaş: 34.057,00 TL

Yüzde 16.30 zamlı maaş: 39.608,29 TL

Araştırma görevlisi 7/1

Mevcut maaş: 20.139,00 TL

Yüzde 16.30 zamlı maaş: 23.421,66 TL

Vaiz 1/4

Mevcut maaş: 16.615,00 TL

Yüzde 16.30 zamlı maaş: 19.323,25 TL

Avukat 1/4

Mevcut maaş: 19.968,00 TL

Yüzde 16.30 zamlı maaş: 23.222,78 TL

Not: Eş ve 2 çocuk dahil.