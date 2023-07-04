Bugün itibariyle başlıyor! Ev alacaklar dikkat! Noterden gayrimenkul satışı nasıl yapılır? Ev, arsa, iş yeri...

Tapuda yeni dönem başlıyor! Artık ev alım- satımı noterlerde yapılacak. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında noterden gayrimenkul satışı nasıl yapılır sorusu yer alıyor. Peki, noterden gayrimenkul satışı nasıl yapılır? Noter ev alım-satım ücretleri ne kadar? İşte detaylar...
NOTERLER BİRLİĞİ'NDEN RANDEVU ALINMASI GEREKİYOR
Satış işlemini noterden yapmak isteyenler Türkiye Noterler Birliği'nin elektronik randevu uygulamasından başvuru yapacak. Sisteme tarafların bilgileri, taşınmazın emlak vergi değeri ile taraflar arasında belirlenen satış bedeli gibi bilgiler işlenecek ve belgeleri yüklenecek. Noterler, başvuruyu Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi üzerinden sorgulayacak. Satış işlemine mani bir durum yoksa taraflara randevu verilecek.
TAPU HARCININ YANI SIRA NOTER ÜCRETİ DE ÖDENECEK
Tapu dairesinde yapılan işlemlerde satış bedelinin yüzde 4'ü kadar tapu harcı ödeniyor. Noterlerde buna ek bir ücret daha alınacak. Taşınmazın değerine göre bu ücret 500 liradan az ve 4 bin liradan fazla olamayacak.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı: "Noterlerde gayrimenkul satışlarının yapılabilmesine ilişkin düzenleme geçen yasama döneminde Altıncı Yargı Paketi kapsamında zaten açıklanmıştı. Daha önce 1 Ocak'ta başlaması beklenen düzenleme bugün Adalet Bakanı'nın açıklaması ile birlikte 4 Temmuz'da başlayacak."
'TAPULARDA İŞLEMLER SONA ERMEYECEK'
"Düzenleme aslında gayrimenkule dayalı sözleşmelerin tapular dışında noterlerde de yapılabilmesine imkan tanıyor. Tapularda yapılan işlemler sona ermeyecek. Bu işlemler özellikle bazı büyükşehirlerdeki noterlerde olmak üzere tapu işlem yoğunluğunun olduğu bölgelerde vatandaşlar için alternatif bir kanal oluşturabilir."
"Zaten mevcut durumda noterlerde gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, kat karşılığı inşa sözleşmesi gibi gayrimenkule dayalı bazı sözleşmeler yapılabiliyordu. Bu düzenleme gayrimenkullerin satışına ilişkin yapılacak işlemlerle. Taşınmaz satış sözleşmelerinin noterlerde yapılmasına imkan sağlayacak."