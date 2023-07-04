Bugün itibariyle başlıyor! Ev alacaklar dikkat! Noterden gayrimenkul satışı nasıl yapılır? Ev, arsa, iş yeri...

NOTERLER BİRLİĞİ'NDEN RANDEVU ALINMASI GEREKİYOR

Satış işlemini noterden yapmak isteyenler Türkiye Noterler Birliği'nin elektronik randevu uygulamasından başvuru yapacak. Sisteme tarafların bilgileri, taşınmazın emlak vergi değeri ile taraflar arasında belirlenen satış bedeli gibi bilgiler işlenecek ve belgeleri yüklenecek. Noterler, başvuruyu Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi üzerinden sorgulayacak. Satış işlemine mani bir durum yoksa taraflara randevu verilecek.

TAPU HARCININ YANI SIRA NOTER ÜCRETİ DE ÖDENECEK

Tapu dairesinde yapılan işlemlerde satış bedelinin yüzde 4'ü kadar tapu harcı ödeniyor. Noterlerde buna ek bir ücret daha alınacak. Taşınmazın değerine göre bu ücret 500 liradan az ve 4 bin liradan fazla olamayacak.