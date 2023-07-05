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    • Ekonomi
    • 03.07.2023 06:26
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    • 05.07.2023 12:08
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    TEFE TÜFE Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Temmuz ayı kira zammı kaç TL 2023? İş yeri, dükkan, ev kirası hesaplama!

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrası Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu. Peki, Temmuz ayı kira zammı kaç TL 2023? TEFE TÜFE Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar oldu? İşre detaylar...

    takvim.com.tr
    Temmuz ayı kira zammı kaç TL 2023?

    Temmuz ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca ev sahibi ve kiracı tarafından merakla beklenen kira artış oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon oranlarının açıklanmasıyla netlik kazandı. Bu kapsamda milyonlarca kişi "2023 Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama işlemine dair merak edilenler...

    KİRA ARTIŞ SINIRI DEVAM EDİYOR

    Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamayla birlikte, kira yüzde 25 zam sınırlamasının uzatılacağını açıkladı ve şunları söyledi;

    "Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçerli olacak. Meclis bayramdan sonra toplandığında düzenleme yasalaşacak."

    Buna göre; Yeni yılda kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek.

    TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

    Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla bu ay için iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 59,95 oldu.

    TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan oran ocak ayında 72,45 ile zirveyi görürken, şubat ayında 71,83'e, mart ayında 70,20'ye, nisan ayında ise 67,20, mayıs ayında ise 63,72'ye düşmüştü

    TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira zam oranı belli oldu. Haziran ayı enflasyonu yüzde 38,21 olarak açıklanırken 12 aylık ortalama yüzde 59,95 olarak ortaya çıktı.

    İş yerleri kiraları için bu ay tavan zam oranı yüzde 59,95 olarak uygulanabilecek.

    HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2023 NE KADARDI?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Mayıs'ta TÜFE 39,59 oldu. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,04, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %63,72 olarak gerçekleşti.

        TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

        Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL

        Kira Artışı Yapılacak Ay: Temmuz 2023

        Girdiğiniz Artış Oranı: %25

        Kira Artış Tutarı: 2500 TL

        Aylık Yeni Kira Tutarı: 12 bin 500 TL

        12 AYLIK TÜFE'YE GÖRE KİRA ZAMMI HESAPLANSAYDI

        Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL

        Kira Artışı Yapılacak Ay: Temmuz 2023

        Girdiğiniz Artış Oranı: %59,95

        Kira Artış Tutarı: 5 bin 995 TL

        Aylık Yeni Kira Tutarı: 15 bin 995 TL
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        Haberler Ekonomi TEFE TÜFE Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Temmuz ayı kira zammı kaç TL 2023? İş yeri, dükkan, ev kirası hesaplama!
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