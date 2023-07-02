Temmuz ayı Kabine Toplantısı saat kaçta yapılacak? Kabine Toplantısı kararları ne olacak 2023? Gündemdeki konular ne? Torba yasa, maaş zammı...

Milyonlarca kişinin merakla beklediği Kabine Başkan Erdoğan'ın liderliğinde bu hafta toplanıyor. Kabine'nin gündeminde memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ile torba yasa var. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Temmuz ayı Kabine Toplantısı yarın mı yapılacak? Gündemdeki konular ne? İşte merak edilenler...
2023 KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı son dakika yapılacak mı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve Bakanların katılımıyla gerçekleştirilen Kabine Toplantısı 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü yapılacak.
KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ NASIL OLACAK?
Milyonların merakla beklediği Kabine Toplantısı'nda memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ile torba yasa başta olmak üzere küresel ve bölgesel konular ele alınacak.
Ayrıca toplantıda, İsveç'in NATO üyeliğinin de kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.