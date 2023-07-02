Temmuz ayı Kabine Toplantısı saat kaçta yapılacak? Kabine Toplantısı kararları ne olacak 2023? Gündemdeki konular ne? Torba yasa, maaş zammı...

Milyonlarca kişinin merakla beklediği Kabine Başkan Erdoğan'ın liderliğinde bu hafta toplanıyor. Kabine'nin gündeminde memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ile torba yasa var. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Temmuz ayı Kabine Toplantısı yarın mı yapılacak? Gündemdeki konular ne? İşte merak edilenler...