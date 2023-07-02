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    • Ekonomi
    • 02.07.2023 10:52
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    • 02.07.2023 10:52
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    Son dakika: THY tarihinde bir ilk! 300 bin eşiğini aşacak

    Son dakika haberleri... Türk Hava Yolları tarihinde bir ilke imza attı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi "Bugün THY tarihinde ilk defa günlük yolcu sayısında 300 bin eşiğini așıyoruz." dedi.

    THY tarihinde bir ilk! 300 bin eşiğini aşacak

    Türkiye'nin küresel bayrak taşıyıcısı olan Türk Hava Yolları yolcu sayısında tarihi Rekor kırmaya hazırlanıyor. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, bugün 309 binin üzerinde yolcuyu misafir edeceklerini söyledi. Ekşi bu rakamın tarihi rekor olduğunu belirtti ve şunları ekledi: "Tüm kapasitemizi hizmete verdiğimiz bayram dönüşünde, iç hatlarda doluluk oranı %95'i aştı"

    Bilal Ekşi'nin açıklamaları şöyle: "Bugün THY tarihinde ilk defa günlük yolcu sayısında 300 bin eşiğini așıyoruz. Planladığımız 1765 seferde 309 Bin üzeri yolcumuzu misafir edeceğiz. Tüm kapasitemizi hizmete verdiğimiz bayram dönüşünde, iç hatlarda doluluk oranı %95'i aştı. Hayırlı, güzel yolculuklar."

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    Haberler Ekonomi Son dakika: THY tarihinde bir ilk! 300 bin eşiğini aşacak
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