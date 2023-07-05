Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı: SGK'ye 140 milyar 922 milyon liralık borç yapılandırma başvurusu yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında borç yapılandırma başvurularının 3 Temmuz'da sona erdiğini anımsattı.
"BAŞVURULARLA 140 MİLYAR 922 MİLYON 597 BİN 341 LİRA YAPILANDIRILDI"
SGK'ye 1 milyon 648 bin 331 kişinin başvurduğunu belirten Işıkhan, şu bilgileri verdi: "Başvurularla 140 milyar 922 milyon 597 bin 341 lira yapılandırıldı. Bu kapsamda 8 milyar 20 milyon 564 bin 861 lira tahsil edildi.