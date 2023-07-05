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    • Ekonomi
    • 05.07.2023 19:24
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    • 05.07.2023 19:25
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    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı: SGK'ye 140 milyar 922 milyon liralık borç yapılandırma başvurusu yapıldı

    Tarihin en kapsamlı ve en uzun vadeli Borç yapılandırması 3 Temmuz'da sona erdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) 1 milyon 648 bin 331 kişinin, toplam 140 milyar 922 milyon 597 bin 341 lira borç için yapılandırma başvurusunda bulunduğunu bildirdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Yapılandırılan borç miktarı belli oldu!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında borç yapılandırma başvurularının 3 Temmuz'da sona erdiğini anımsattı.

    "BAŞVURULARLA 140 MİLYAR 922 MİLYON 597 BİN 341 LİRA YAPILANDIRILDI"
    SGK'ye 1 milyon 648 bin 331 kişinin başvurduğunu belirten Işıkhan, şu bilgileri verdi: "Başvurularla 140 milyar 922 milyon 597 bin 341 lira yapılandırıldı. Bu kapsamda 8 milyar 20 milyon 564 bin 861 lira tahsil edildi.

    Borçluların yapılandırmış oldukları tutarın ilk taksit ödeme süresi Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 31 Temmuz 2023'e uzatıldı. Borçlar aylık dönemlerde; 12, 18, 24, 36 ve 48 taksitte ödenebilecek."

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    Sözde başörtülü fenomen üzerinden kirli operasyon
    Haberler Ekonomi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı: SGK'ye 140 milyar 922 milyon liralık borç yapılandırma başvurusu yapıldı
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