Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı: SGK'ye 140 milyar 922 milyon liralık borç yapılandırma başvurusu yapıldı

"BAŞVURULARLA 140 MİLYAR 922 MİLYON 597 BİN 341 LİRA YAPILANDIRILDI"

SGK'ye 1 milyon 648 bin 331 kişinin başvurduğunu belirten Işıkhan, şu bilgileri verdi: "Başvurularla 140 milyar 922 milyon 597 bin 341 lira yapılandırıldı. Bu kapsamda 8 milyar 20 milyon 564 bin 861 lira tahsil edildi.