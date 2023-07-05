İŞÇİ EMEKLİSİ ZAMLI MAAŞ HESABI! İşçi emeklisi Temmuz 2023 maaş zammı kaç? 2023 Temmuz işçi emeklisi ne kadar alacak?

İlk 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, işçi emeklisi Temmuz maaş zammı belli olacak. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında işçi emeklisi zammı ne kadar sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Maaş zamlarının açıklanmasıyla birlikte; işçi emeklisi Temmuz maaş zammı kaç sorusu da yanıt buldu. Peki, işçi emeklisi Temmuz zammı ne kadar? İşte detaylar...
REFAH PAYI HARİÇ EMEKLİ ZAMMI YARIN BELLİ OLUYOR
6 aylık enflasyon oranı 5 Temmuz günü yarın saat 10:00'da Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK= Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla netleşecek. TÜİK 3 Temmuz 2023'te yayımlanacağı duyurulan Haziran ayı enflasyon verilerini Kurban Bayramı nedeniyle 5 Temmuz'da yayımlayacağını daha önce duyurmuştu.
6 AYLIK ENFLASYON ORANI NE KADAR OLACAK?
AA Finans'ın enflasyon beklenti anketi Haziran ayı enflasyon rakamlarının yüzde 3,91, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi ise yüzde 2,81 olacağına işaret etti. Bu iki veri beraber değerlendirildiğinde 6 aylık enflasyon için beklenti yüzde 18-20 arasında gerçekleşecek.