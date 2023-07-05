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    • Ekonomi
    • 05.07.2023 09:21
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    • 05.07.2023 09:22
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    6 aylık enflasyon oranı ne kadar oldu? TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranları kaç? Enflasyon farkı nasıl hesaplanır?

    Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından haziran ayı enflasyon verileri açıklanacak. Bu veriler, milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarına yansıyacak olan 6 aylık enflasyon farkını ortaya koyacak. Memur ve emekliler, enflasyon verilerini merakla bekliyor ve maaşlarındaki artışı öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, 6 aylık enflasyon oranı ne kadar oldu? TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranları kaç? Enflasyon farkı nasıl hesaplanır? İşte detaylar!

    6 aylık enflasyon oranı ne kadar oldu?

    Bugün açıklanacak haziran ayı enflasyon verileri, memur ve emeklilerin maaşlarına yansıyacak olan 6 aylık enflasyon farkını ortaya koyacak. Milyonlarca memur ve emekli, bu verileri heyecanla bekliyor ve maaşlarındaki artışı öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, 6 aylık enflasyon oranı ne kadar oldu? TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranları kaç? Enflasyon farkı nasıl hesaplanır? İşte detaylı bilgi!

    6 AYLIK ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?

    6 aylık enflasyon verileri birazdan belli olacak. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri için ise %15,26 olarak belirlendi. Bu veriler maaşlardaki artışın ne kadar olacağı konusunda bir fikir veriyor.

    ENFLASYON FARKI NEDİR?

    Emekli ve memur maaşlarının belirlenmesinde enflasyon farkı önemli bir rol oynamaktadır. Emekli ve memur maaşları altı ayda bir Temmuz ve Ocak aylarında enflasyon farkına göre güncellenir. Temmuz ayındaki zam için yılın ilk altındaki enflasyon verileri dikkate alınırken, Ocak ayındaki zam için ise bir önceki yılın son altı ayındaki enflasyon verileri baz alınır.

        ENFLASYON FARKI NASIL HESAPLANIR?

        a) Enflasyon Farkı= Maaş/Ücretlerdeki Artış Oranı-Enflasyon Oranı sonucunda (-) negatif,
        b) Enflasyon Farkı= Enflasyon Oranı-Maaş/Ücretlerdeki Artış Oranı sonucunda (+) çıkması pozitif sayı olması halinde, maaş vb. ücretlere "enflasyon farkı" şeklinde ilave bir artış yapılması yapılmaktadır.
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        Haberler Ekonomi 6 aylık enflasyon oranı ne kadar oldu? TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranları kaç? Enflasyon farkı nasıl hesaplanır?
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