6 aylık enflasyon oranı ne kadar oldu? TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranları kaç? Enflasyon farkı nasıl hesaplanır?

ENFLASYON FARKI NEDİR?

Emekli ve memur maaşlarının belirlenmesinde enflasyon farkı önemli bir rol oynamaktadır. Emekli ve memur maaşları altı ayda bir Temmuz ve Ocak aylarında enflasyon farkına göre güncellenir. Temmuz ayındaki zam için yılın ilk altındaki enflasyon verileri dikkate alınırken, Ocak ayındaki zam için ise bir önceki yılın son altı ayındaki enflasyon verileri baz alınır.