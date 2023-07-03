Bulanlar turnayı gözünden vurdu! 250.000 TL'lik eski banknotu bulduysanız şans kapınızı çalacak! Eğer sizde de varsa...

Konya'nın Beyşehir ilçesinde dikkat çeken bir olay yaşandı. Uzun bir süredir saklanan ve üzerinde özel bir basım hatası bulunan nadir bir banknot bir banknot koleksiyoncusu tarafından ortaya çıkarıldı. Banknot üzerindeki hatanın değerli bir koleksiyon eşyası haline gelebileceğine inanan vatandaş yıllar boyunca sabırla bekleyerek 250 bin TL'lik banknotu binlerce TL'ye satmayı planlıyor. Bu banknotun üzerindeki hatanın değerli bir koleksiyon eşyası haline gelebileceğine inanan vatandaş sabırla bekledi ve şimdi ise 250 bin liralık banknotu binlerce TL'ye satmayı planlıyor.
HATAYI FARK ETTİ
İlçede memur olarak görev yapan bir vatandaş maaşları dağıtırken dikkatini çeken 250 bin TL'lik banknotta Atatürk'ün resminin yüzünde damla gibi bir basım hatası olduğunu fark etti.
Banknot koleksiyoncusu olan vatandaş zaman içinde basım hatası olan bu nadir banknotun değerinin artabileceğine inanarak sabırla bekledi. Bu özel banknotu koleksiyonuna ekleyen vatandaş, uzun yıllar boyunca sakladığı banknotun değerinin artabileceği düşüncesiyle hareket etti.