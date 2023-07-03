Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: Kurban Bayramı tatilinde ulaşımda rekor!

9 günlük bayram tatilinde ülkemizde büyük göç yaşandı. Kimileri tatile kimileri memleketine gitti. Ulaşımda rekorlara imza atıldı. Tatilin gerek başında gerekse sonunda havalimanlarında yolcu ve uçuş sayısı rekorları kırılırken, Türk Hava Yolları da (THY) tarihinin en yüksek rakamlarına ulaştı.

9 günlük bayram tatilinin sona ermesi ile birlikte başlayan dönüş yolcuğu dün THY tarihinde günlük yolcu sayısında ilk kez 300 bin eşiğinin geçilmesini sağladı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, dün THY tarihinde bir defa 300 bin sınırının aşıldığına dikkat çekerek, "Planladığımız bin 765 seferde 309 binin üzeri yolcumuzu misafir edeceğiz. Tüm kapasitemizi hizmete verdiğimiz bayram dönüşünde iç hatlarda doluluk oranı yüzde 95'i aştı" ifadesini kullandı.