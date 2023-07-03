Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: Kurban Bayramı tatilinde ulaşımda rekor!

9 günlük bayram tatilinde ülkemizde büyük göç yaşandı. Kimileri tatile kimileri memleketine gitti. Ulaşımda rekorlara imza atıldı. Tatilin gerek başında gerekse sonunda havalimanlarında yolcu ve uçuş sayısı rekorları kırılırken, Türk Hava Yolları da (THY) tarihinin en yüksek rakamlarına ulaştı.
9 günlük bayram tatilinin sona ermesi ile birlikte başlayan dönüş yolcuğu dün THY tarihinde günlük yolcu sayısında ilk kez 300 bin eşiğinin geçilmesini sağladı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, dün THY tarihinde bir defa 300 bin sınırının aşıldığına dikkat çekerek, "Planladığımız bin 765 seferde 309 binin üzeri yolcumuzu misafir edeceğiz. Tüm kapasitemizi hizmete verdiğimiz bayram dönüşünde iç hatlarda doluluk oranı yüzde 95'i aştı" ifadesini kullandı.
Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da "Ulaşımda zirveye uçuyoruz. Rekorlar birbiri ardına geliyor" paylaşımı yaptı. Uraloğlu, "1 Temmuz günü Antalya Havalimanı'nda bin 188 ile tüm zamanların uçuş rekoru kırıldı. Yolcu trafiği 199 bin 419'a ulaştı" dedi. Uraloğlu, bir başka paylaşımında da Trabzon Havalimanı'nda 30 Haziran günü 145'le tüm zamanların en yüksek uçuş sayısına ulaşıldığına vurgu yaptı.
Paylaşımda 30 Haziran'da Trabzon Havalimanı'nda yolcu trafiğinin 21 bin 117 olduğu, 12 ülkeye yolculuk gerçekleştirildiği belirtildi. İstanbul Havalimanı'nda tüm zamanların rekoru bin 593 uçak trafiği ve 252 bin 364 yolcu ile 25 Haziran'da kırıldı. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda ise aynı tarihte 729 uçuş ve 123 bin 40 yolcu ile rekora imza atıldı.