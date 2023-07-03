Memura-emekliye 3'lü zam! Hangi formüller gündemde? Oranlar nasıl yansıyacak?

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü, zam oranını netleştirecek ve 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Yüzde 20 civarında beklenen enflasyon artışına refah payı eklenirken, SSK, Bağ-Kur emeklilerine yaklaşık yüzde 30-35 zam bekleniyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı bürokratları, en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılması, emekli aylıklarına refah payı eklenmesi ve kademeli zamma ilişkin çalışmayı tamamladı. Konuya ilişkin torba yasa teklifi bu hafta Meclis'e geliyor.
ARTIŞ KÖK AYLIĞA
Kademeli zam, refah payı artışı ve enflasyon zammı ile birlikte Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine üçlü bir zam yapılması planlanıyor. En düşük emekli aylığı ödemesi halen 7.500 lira olurken, zam kök maaşa yapılacak. Kademeli maaş artışı bu kök aylıklar üzerinden gerçekleştirilecek.
Örneğin, kök aylığı 3.500 liranın altında olanlara yüzde 50, 3.500- 5.500 lira arasındakilere yüzde 45, 5.500-7.500 lira arasındakilere yüzde 40, 7.500-10.000 lira arasındakilere yüzde 35 gibi azalan oranda bir zam belirlenecek. Zam sonrası kök aylığı 7.500 liranın altında kalanlar, yine 7.500 lira almaya devam edecek.