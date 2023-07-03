Memura-emekliye 3'lü zam! Hangi formüller gündemde? Oranlar nasıl yansıyacak?

Birinci seçenek; aile yardımıyla birlikte 11 bin 848 lira olan en düşük maaşın yüzde 85 artırılarak 22 bin liraya çıkarılması. Bir diğer formül de 5 bin lira seyyanen artış ve kalan kısmın oransal olarak artırılarak maaşın 22 bin liraya tamamlanması...

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