Milyonlarca çalışanın güvencesi olan 'kıdem tazminatı', EYT düzenlemesinden yararlanıp emekli olan 1.7 milyon vatandaşın da merak ettiği konuların başında geliyor. Asgari ücretlinin kıdem tazminatı Temmuz zammıyla 13 bin 414 liraya yükselirken, tavan da memur maaş katsayısıyla artacak. EYT'lilerin ve çalışanların kıdem tazminatına ilişkin merak ettiği bazı soruların yanıtları şöyle:
Kıdem tazminatı tavanı 5 Temmuz'da netleşecek memur zammıyla birlikte mi yükselecek?
Bu yılın ilk 6 aylık dönemi için tavan 19 bin 982 lira olarak belirlenmişti. Bu tutar yeni memur maaş katsayısıyla birlikte bu hafta güncellenecek. İşverenin kıdem tazminatında tavanın üzerinde ödeme yapmasında da bir engel bulunmuyor. Kıdem tazminatının tavana kadar olan kısmı için sadece damga vergisi kesintisi yapılıyor.
Fazla mesai, yıllık izin ücreti dâhil edilir mi?
Ücret dışındaki yan ödemeler de kıdem hesabına dâhil ediliyor. 20 başlıkta verilen yardımların dahil edilmesi kıdemi artırıyor. Konut, yemek, eğitim, giyecek, erzak, yakacak, aile, çocuk, sağlık, taşıt ve gıda yardımları, yıpranma, mali sorumluluk, unvan tazminatı, nitelik zammı, teşvik primi, süreklilik arz eden primler kıdem tazminatı hesabına katılıyor. Fazla mesai, yıllık izin ücreti, doğum ve evlenme yardımı, teşvik ikramiyesi gibi süreklilik taşımayan, bir defaya mahsus verilen yardımlar kıdem tazminatına esas ücrete dahil edilmiyor.
EYT kapsamında emekli olacakların kıdeme hak kazanması için kaç yıl çalışması gerekiyor?
Mevcut uygulamada aynı iş yerinde veya aynı işverene bağlı iş yerlerinde bir yıllık çalışma süresi olan kıdeme hak kazanıyor.