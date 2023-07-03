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    Kıdem tazminatı tavanı artıyor! Çalışanları, EYT'lileri neler bekliyor?

    Asgari ücretlinin kıdem tazminatı Temmuz zammıyla çalışılan her yıl için 13 bin 414 liraya yükseldi. Kıdem tazminatı tavanı da memur zammıyla birlikte yükselecek...

    Hazal Ateş
    Takvim
    Kıdem tazminatı tavanı artıyor

    Milyonlarca çalışanın güvencesi olan 'kıdem tazminatı', EYT düzenlemesinden yararlanıp emekli olan 1.7 milyon vatandaşın da merak ettiği konuların başında geliyor. Asgari ücretlinin kıdem tazminatı Temmuz zammıyla 13 bin 414 liraya yükselirken, tavan da memur maaş katsayısıyla artacak. EYT'lilerin ve çalışanların kıdem tazminatına ilişkin merak ettiği bazı soruların yanıtları şöyle:



    Kıdem tazminatı tavanı 5 Temmuz'da netleşecek memur zammıyla birlikte mi yükselecek?
    Bu yılın ilk 6 aylık dönemi için tavan 19 bin 982 lira olarak belirlenmişti. Bu tutar yeni memur maaş katsayısıyla birlikte bu hafta güncellenecek. İşverenin kıdem tazminatında tavanın üzerinde ödeme yapmasında da bir engel bulunmuyor. Kıdem tazminatının tavana kadar olan kısmı için sadece damga vergisi kesintisi yapılıyor.



    Fazla mesai, yıllık izin ücreti dâhil edilir mi?
    Ücret dışındaki yan ödemeler de kıdem hesabına dâhil ediliyor. 20 başlıkta verilen yardımların dahil edilmesi kıdemi artırıyor. Konut, yemek, eğitim, giyecek, erzak, yakacak, aile, çocuk, sağlık, taşıt ve gıda yardımları, yıpranma, mali sorumluluk, unvan tazminatı, nitelik zammı, teşvik primi, süreklilik arz eden primler kıdem tazminatı hesabına katılıyor. Fazla mesai, yıllık izin ücreti, doğum ve evlenme yardımı, teşvik ikramiyesi gibi süreklilik taşımayan, bir defaya mahsus verilen yardımlar kıdem tazminatına esas ücrete dahil edilmiyor.



    EYT kapsamında emekli olacakların kıdeme hak kazanması için kaç yıl çalışması gerekiyor?
    Mevcut uygulamada aynı iş yerinde veya aynı işverene bağlı iş yerlerinde bir yıllık çalışma süresi olan kıdeme hak kazanıyor.



        Emekli olup çalışmaya devam edenlerin kıdeminde hak kaybı olur mu?
        Emeklilik nedeniyle tazminatını alıp ayrılan kıdem hakkını sıfırlar. Yeniden aynı iş yerinde çalışan için yeni bir çalışma dönemi başlar. Emekli olduğu tarihte kıdemi ödendiği için sıfırlanmış kabul ediliyor. Ancak kıdem tazminatını almadan emekli olup çalışmaya devam edenler ayrılırken tazminatını alabilir. Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem tazminatı ödenmiyor.



        Kıdem tazminatını sıfırlamadan emekli aylığını bağlatanların ihbar, yıllık izin gibi hakları da devam eder mi?
        Emekli olan çalışan aynı iş yerinde çalışmaya devam etse bile sigorta çıkışının verilmesi zorunlu olduğundan kıdem tazminatına hak kazanıyor. İş Kanunu'na göre emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerin mevcut çalışanlardan bir farkı bulunmuyor. Emekli çalışan da kıdem, ihbar, yılık izin gibi haklara sahip oluyor.


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        Haberler Ekonomi Kıdem tazminatı tavanı artıyor! Çalışanları, EYT'lileri neler bekliyor?
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