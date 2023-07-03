Milyonlarca çalışanın güvencesi olan 'kıdem tazminatı', EYT düzenlemesinden yararlanıp emekli olan 1.7 milyon vatandaşın da merak ettiği konuların başında geliyor. Asgari ücretlinin kıdem tazminatı Temmuz zammıyla 13 bin 414 liraya yükselirken, tavan da memur maaş katsayısıyla artacak. EYT'lilerin ve çalışanların kıdem tazminatına ilişkin merak ettiği bazı soruların yanıtları şöyle:





Kıdem tazminatı tavanı 5 Temmuz'da netleşecek memur zammıyla birlikte mi yükselecek?

Bu yılın ilk 6 aylık dönemi için tavan 19 bin 982 lira olarak belirlenmişti. Bu tutar yeni memur maaş katsayısıyla birlikte bu hafta güncellenecek. İşverenin kıdem tazminatında tavanın üzerinde ödeme yapmasında da bir engel bulunmuyor. Kıdem tazminatının tavana kadar olan kısmı için sadece damga vergisi kesintisi yapılıyor.