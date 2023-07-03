İstanbul'da taksiler çıldırttı: 1.5 yılda 144 bini aşkın şikayet!

İstanbul'da yaşayan çok sayıda kişinin, şehri ziyaret eden iş insanlarının, yerli ve yabancı turistlerin 'kısa mesafe, trafik yoğunluğu, güzergah' gibi çeşitli nedenlerle bulamadıkları taksilere yönelik şikayetler verilere de yansıdı. İstanbul'da 18 ayda taksilere ilişkin 144 bin 166 şikayet yapıldı.



Şikayetlerin başında 'yol ve yolcu beğenmeme', 'trafik kuralı ihlali', 'kaba davranış' ve 'fazla ücret talep etme' gibi konular yer aldı. Bu yılın ilk 6 ayında taksilere ilişkin 33 bin 878 şikayet yapılırken, 18 bin 79'unu 'yol ve yolcu seçme' konusu oluşturdu. Taksilerle ilgili bu yıl en çok şikayet Mayıs ve Haziran'da geldi.

MASKE ÇIKTI, KOZMETİK BÜTÇESİ KATLANDI

Türkiye'de Covid-19 sebebiyle 2020'de yüzde 43 azalarak 193 milyon dolara düşen kozmetik ürünleri ithalatı, maske kullanımının neredeyse bittiği 2022 itibarıyla salgın dönemin yaklaşık 2 katına çıktı. 2022'de 409.4 milyon dolara çıkan kozmetik ithalatı, pandemi öncesi dönemdeki rakamları da geçti. Söz konusu ürünlerin ithalatı bu yılın ilk 4 ayında ise 154 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalatta pandemi dönemine göre en fazla artış yüzde 176.4 ile parfümlerde oldu.