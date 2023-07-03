İstanbul'da taksiler çıldırttı: 1.5 yılda 144 bini aşkın şikayet!

İstanbul'da yaşayan çok sayıda kişinin, şehri ziyaret eden iş insanlarının, yerli ve yabancı turistlerin 'kısa mesafe, trafik yoğunluğu, güzergah' gibi çeşitli nedenlerle bulamadıkları taksilere yönelik şikayetler verilere de yansıdı. İstanbul'da 18 ayda taksilere ilişkin 144 bin 166 şikayet yapıldı.
Şikayetlerin başında 'yol ve yolcu beğenmeme', 'trafik kuralı ihlali', 'kaba davranış' ve 'fazla ücret talep etme' gibi konular yer aldı. Bu yılın ilk 6 ayında taksilere ilişkin 33 bin 878 şikayet yapılırken, 18 bin 79'unu 'yol ve yolcu seçme' konusu oluşturdu. Taksilerle ilgili bu yıl en çok şikayet Mayıs ve Haziran'da geldi.
MASKE ÇIKTI, KOZMETİK BÜTÇESİ KATLANDI
Türkiye'de Covid-19 sebebiyle 2020'de yüzde 43 azalarak 193 milyon dolara düşen kozmetik ürünleri ithalatı, maske kullanımının neredeyse bittiği 2022 itibarıyla salgın dönemin yaklaşık 2 katına çıktı. 2022'de 409.4 milyon dolara çıkan kozmetik ithalatı, pandemi öncesi dönemdeki rakamları da geçti. Söz konusu ürünlerin ithalatı bu yılın ilk 4 ayında ise 154 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalatta pandemi dönemine göre en fazla artış yüzde 176.4 ile parfümlerde oldu.
OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ 7 YAŞINI DOLDURDU
İzmit Körfezi'ndeki Dilovası Dil Burnu ile Altınova Hersek Burnu arasında inşa edilen, 1550 metre orta açıklığı ve 2 bin 682 metre toplam uzunluğu ile dünyanın en uzun açıklıklı asma köprülerinden biri olan 'Osmangazi Köprüsü' önceki gün 7 yaşını doldurdu. Osmangazi Köprüsü, Kurban Bayramı tatilinin 24 Haziran'a denk gelen gününde, 111 bin 770 araç ile günlük araç geçişi rekorunu kırdı.
5.5 MİLYON TURİST ANTALYA'YI SEÇTİ
Dünyanın dört bir yanından turist çeken Antalya'ya yılın 6 ayında hava yoluyla gelen turist sayısı 5 milyon 523 bin 624'e ulaştı. Geçen yıla göre turist sayısında yüzde 29'luk artış yaşandı. Bu süreçte 1 milyon 309 bin 267 Rus, Antalya'da tatil yapmayı tercih etti. Rus turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25.24'lük artış gerçekleşti.
İSTANBUL'DA EN ÇOK ARTIŞ MARULDA
İstanbul'da Haziran'da önceki aya göre fiyatı en çok artan ürün yüzde 62.56 ile kıvırcık salata olurken, en fazla azalan ürün ise yüzde 20.82 ile kuru soğan olarak belirlendi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre; fiyat artışında marulu yüzde 32.01 ile şehirlerarası otobüs bileti ücreti, yüzde 23.81 ile fuel-oil, yüzde 23.02 ile yeşil soğan izledi. Fiyat düşüşünde soğanı ise yüzde 17.62 ile bezelye, yüzde 16.29 ile taze fasulye, yüzde 15,17 ile battaniye ve yüzde 9.73 ile erik takip etti.