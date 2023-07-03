Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den deprem konutları için erken teslim müjdesi!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgelerindeki konutlar için ilk etapta 180 bin civarında ihale yapıldığını belirterek, "Bunların teslimatları Ekim, Kasım, Aralık ayı gibi yapılacak ve ilk hak sahibi vatandaşlarımız, o yerlere gidip o güvenli konutlarına kavuşacak" dedi.

Bundan sonra ne olursa olsun fay hatları ve kırıkları üzerinde yapılaşma olmayacağının altını çizen Özhaseki, "Deprem bölgesinde durup dinlenmek için vaktimiz yok. Amacımız, vatandaşlarımızı bir an evvel sağlam ve güvenli yuvalarına taşımak" ifadesini kullandı.





SEFERBERLİK SÜRÜYOR

Sosyal medya hesabı üzerinden İslahiye'deki konut inşaatlarına yönelik bir video paylaşan Bakan Özhaseki, deprem bölgesindeki büyük seferberliği bir kez daha gözler önüne serdi. Özhaseki, paylaşımında, "Gaziantep İslahiye'de de yöresel ve yatay mimariye uygun inşa ettiğimiz 17 bloktaki 399 konutun yapımında önemli aşama katettik. Evlerimizi hızla tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceğiz" dedi.



TOKİ eliyle devam eden çalışmalar kapsamında ilçeye 3 bin 421 yeni konutun kazandırılması planlanıyor. İslahiye'nin yanı sıra Nurdağı ilçesi için de 7/24 mesai devam ediyor. TOKİ eliyle ilçede 2 bin 509 konutun inşası sürüyor. Yatay ve yöresel mimariye uygun tasarlanan konutlar, zemin artı 3-4 katı geçmeyecek şekilde yapılıyor.