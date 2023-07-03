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    • Ekonomi
    • 03.07.2023 13:11
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    • 03.07.2023 13:11
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    Eşi benzeri olmayan keşif yapıldı! Altından katbekat daha değerli! Elmasın içinden oluk oluk fışkırıyor

    Hindistan'ın Surat şehrindeki bir şirket nadir bir taş olan 'Beating Heart'ı buldu ve taşın gerçek olduğu mikroskobik analizlerle teyit edildi. Şirket son derece nadir görülen bir taş keşfetti ve bunu "elmas içinde elmas" olarak tanımladı. Yerel basın kaynaklarından aktarılan bilgiye göre, bu benzersiz parçaya "Beating Heart" (Atan Yürek) adı verildi. Taş bir elmasın içine sıkışmış serbestçe hareket eden daha küçük bir parçadan oluşuyor.

    Altından katbekat daha değerli! Elmasın içinden çıktı

    Hindistan'ın Surat şehrinde faaliyet gösteren bir şirket son derece nadir görülen bir taş keşfetti ve bunu "elmas içinde elmas" olarak tanımladı. Yapılan duyuruya göre, son derece nadir görülen bir doğal elmas keşfettiğini duyurdu. Bu benzersiz taş "elmas içinde elmas" olarak adlandırılıyor. "Beating Heart" (Atan Yürek) olarak adlandırılan bu elmas bir ana elmas ve onun içine sıkışmış, serbestçe hareket eden daha küçük bir elmas parçasından oluşuyor.

    Geçen yıl ekim ayında Surat ve Mumbai'de faaliyet gösteren bir elmas üreticisi tarafından işlenmemiş halde bulunan 0,329 karatlık taş, Hindistan hükümetinin Değerli Taş ve Mücehver İhracatını Geliştirme Konseyi (GJEPC) tarafından kaydedilen benzer doğal elmaslardan oluşan küçük bir grupla ilişkilendirildi.

    Şirket uluslararası De Beers şirketiyle iletişime geçerek taşı daha fazla analiz için tesislerine gönderdi. Optik ve elektron mikroskoplar kullanılarak yapılan analizler bulunan taşın gerçek olduğunu teyit etti.

        De Beers Group Ignite'ın Teknik Eğitimcisi Samantha Sibley elmas sektöründe böylesine bir örneğe hiç rastlamadığını belirtti.

        Sibley, De Beers Group'un uzmanlığından yararlanarak bu benzersiz taşın oluşumuna ve yapısına ışık tutabilecek ve elmas uzmanlarından oluşan geniş bir toplulukla bu bilgileri paylaşabileceklerini söyledi.

        Uzmanlar bulunan taşın hem iç boşluğunda hem de daha küçük elmasta görülebilen "aşınma özelliklerine" sahip olduğunu belirtiyor. Bu boşluğun düşük kalitedeki lifli elmasın ara tabakasının önceden aşınması sonucu meydana gelmiş olabileceği düşünülüyor.

            De Beers Elmas Enstitüsü Küresel Faaliyetler Başkanı Jamie Clark 'Beating Heart'ın, doğal elmas oluşumundan keşfine kadarki yolculuğunda nelerin gerçekleşebileceğinin dikkate değer bir örneği olduğunu ifade etti.
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            Haberler Ekonomi Eşi benzeri olmayan keşif yapıldı! Altından katbekat daha değerli! Elmasın içinden oluk oluk fışkırıyor
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