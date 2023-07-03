Eşi benzeri olmayan keşif yapıldı! Altından katbekat daha değerli! Elmasın içinden oluk oluk fışkırıyor

Hindistan'ın Surat şehrinde faaliyet gösteren bir şirket son derece nadir görülen bir taş keşfetti ve bunu "elmas içinde elmas" olarak tanımladı. Yapılan duyuruya göre, son derece nadir görülen bir doğal elmas keşfettiğini duyurdu. Bu benzersiz taş "elmas içinde elmas" olarak adlandırılıyor. "Beating Heart" (Atan Yürek) olarak adlandırılan bu elmas bir ana elmas ve onun içine sıkışmış, serbestçe hareket eden daha küçük bir elmas parçasından oluşuyor.
Geçen yıl ekim ayında Surat ve Mumbai'de faaliyet gösteren bir elmas üreticisi tarafından işlenmemiş halde bulunan 0,329 karatlık taş, Hindistan hükümetinin Değerli Taş ve Mücehver İhracatını Geliştirme Konseyi (GJEPC) tarafından kaydedilen benzer doğal elmaslardan oluşan küçük bir grupla ilişkilendirildi.
Şirket uluslararası De Beers şirketiyle iletişime geçerek taşı daha fazla analiz için tesislerine gönderdi. Optik ve elektron mikroskoplar kullanılarak yapılan analizler bulunan taşın gerçek olduğunu teyit etti.