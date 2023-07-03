Eşi benzeri olmayan keşif yapıldı! Altından katbekat daha değerli! Elmasın içinden oluk oluk fışkırıyor

Hindistan'ın Surat şehrinde faaliyet gösteren bir şirket son derece nadir görülen bir taş keşfetti ve bunu "elmas içinde elmas" olarak tanımladı. Yapılan duyuruya göre, son derece nadir görülen bir doğal elmas keşfettiğini duyurdu. Bu benzersiz taş "elmas içinde elmas" olarak adlandırılıyor. "Beating Heart" (Atan Yürek) olarak adlandırılan bu elmas bir ana elmas ve onun içine sıkışmış, serbestçe hareket eden daha küçük bir elmas parçasından oluşuyor.