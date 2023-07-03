Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 03.07.2023 13:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.07.2023 13:43
    ABONE OL

    Tarım ve Orman Bakanlığından, hassas tarımın desteklenmesi için yeni İHA teknolojisi

    Tarım ve Orman Bakanlığınca hassas tarımda kullanılacak akıllı uçuş sistemlerine sahip olan ve insansız hava aracı (İHA) üzerine takılabilecek çalkalanma önleyicili depo, değişken oranlı püskürtme ve en az sürüklenmeye sahip ilaçlama pülverizatörü geliştiriliyor.

    takvim.com.tr
    İHA
    Hassas tarımın desteklenmesi için yeni İHA teknolojisi

    Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Daire Başkanlığınca, hassas tarımda akıllı uçuş sistemlerine sahip İHA ve İHA üzerine takılabilecek çalkalanma önleyicili depo ile değişken oranlı püskürtme ve en az sürüklenme (DRIFT) etkisine sahip ilaçlama pülverizatörü geliştirilmesi için çalışma yürütülüyor.

    TASARIM AŞAMASI TAMAMLANDI
    Hassas tarımı desteklemek amacıyla özel olarak yürütülen akıllı uçuş ve ilaçlama planlama kabiliyetine sahip İHA ve alt sistemlerinin geliştirilmesini içeren projede tasarım aşaması tamamlandı.

    İKİ SİSTEMDEN OLUŞUYOR
    İlk alt sistem; yüksek kapasiteli ve çalkalanmaya karşı dayanımlı ilaçlama deposu, ikincisi ise değişken oranlı ve uçuş planlama rotasına göre ayarlanabilecek ilaçlama bumunu içeriyor.

        Bumun aynı zamanda havadan ilaçlamada en büyük sorunlardan biri olan ilacın hava şartları ve İHA'nın seyir koşullarına göre değişiklik gösteren bozucu etkilerden dolayı meydana gelen sürükleme etkisini en aza indirir nitelikte olması planlanıyor.

        Projede, İHA ve pülverizatör tasarımının ardından hastalık tespiti üzerine yazılım geliştirme ve görüntü alma çalışmaları sürdürülüyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Çıray Meral Akşener’i yerden yere vurdu
        Haberler Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığından, hassas tarımın desteklenmesi için yeni İHA teknolojisi
            loading
            SON DAKİKA