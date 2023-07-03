43'ten fazla meslek için onay çıktı! SGK girişi 2002-2008-2015 sonrası olanlar için erken emeklilik müjdesi geldi

Erken emeklilik sistemi normal emeklilik yaşından önce çalışanlara emekli olma imkanı sunan bir düzenlemeyi ifade ediyor. Bu sistem belirli meslek gruplarına çalışma koşulları, risk faktörleri ve zorlukları gibi nedenlerle erken emeklilik hakkı tanıyor. Türkiye'de bu mesleklerde çalışan kişiler belirlenen şartları yerine getirdiklerinde normal emeklilik yaşından önce emekli maaşına sahip olabiliyor.