Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 04.07.2023 08:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.07.2023 08:44
    ABONE OL

    43'ten fazla meslek için onay çıktı! SGK girişi 2002-2008-2015 sonrası olanlar için erken emeklilik müjdesi geldi

    Erken emeklilik sistemi normal emeklilik yaşından önce çalışanlara emekli olma avantajı sunuyor. Belirli meslek grupları çalışma koşulları, risk faktörleri ve zorlukları gibi nedenlerle erken emeklilik hakkına sahip oluyor. Türkiye'de bu mesleklerde çalışan kişiler belirli şartları yerine getirdiklerinde normal emeklilik yaşından önce emekli maaşına kavuşabiliyor. Son olarak yapılan düzenlemelerle birlikte bu mesleklerin sayısı 43'ü aştı.

    43’ten fazla mesleğe erken emeklilik!

    Erken emeklilik sistemi normal emeklilik yaşından önce çalışanlara emekli olma imkanı sunan bir düzenlemeyi ifade ediyor. Bu sistem belirli meslek gruplarına çalışma koşulları, risk faktörleri ve zorlukları gibi nedenlerle erken emeklilik hakkı tanıyor. Türkiye'de bu mesleklerde çalışan kişiler belirlenen şartları yerine getirdiklerinde normal emeklilik yaşından önce emekli maaşına sahip olabiliyor.

    ONAY VERİLDİ

    Geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen yeni düzenlemelerle birlikte erken emeklilik hakkına sahip mesleklerin sayısı artırıldı. 18 meslekten oluşan liste, 45 mesleğe yükseltildi. Bu mesleklerde görev yapan kişiler belirtilen tarihten daha önce emekli maaşlarını almaya başlayabilecek.

    ● Demir ve çelik fabrikalarında çalışanlar

    ● Cıva üretimi işleri

    ● Madencilik ve yeraltı işleri

    ● Emniyet çalışanları

        ● Askerler

        ● Basın ve gazetecilik işleri

        ● Ebe

        ● İtfaiye ve yangın söndürme işleri

        ● Ceza infaz kurumlarında çalışanlar

        ● TBMM yasama organı üyeleri

        ● Kurşun ve arsenik işleri

        ● Asit üretimi yapan fabrika ve atölyeler

        ● Sahil Güvenlik Komutanlığı

        ● Radyoaktif işler

        ● TRT'de haber hizmetinde çalışanlar

        ● Su altında çalışmayı gerektiren işler

        ● Hastabakıcı hemşireler

        ● Diş tabibi

        ● Eczacı

            ● Cam fabrika ve atölyeleri

            ● Alüminyüm fabrikaları

            ● Kok fabrikaları

            ● Tabip

            ● Toplum sağlığı teknisyeni

            ● Termik santraller

            ● Hemşire

            ● Döküm fabrikaları

            ● Çimento fabrikaları

            ● İhtiyat pilotları
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Vakıf Katılım
            Haberler Ekonomi 43'ten fazla meslek için onay çıktı! SGK girişi 2002-2008-2015 sonrası olanlar için erken emeklilik müjdesi geldi
                loading
                SON DAKİKA