Son dakika: Borsa İstanbul'dan tarihi rekor! BIST 100 endeksi ilk kez 6000 puanın üstüne çıktı

BIST 100 endeksi, 6.005 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 16:56 itibarıyla önceki kapanışa göre 230 puan ve yüzde 4'ü aşan değer kazancıyla 5.989 puan oldu. Toplam işlem hacmi 86 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.