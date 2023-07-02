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    Otomobilde yeni düzenleme: İkinci elde kurallar fiyatları düşürdü!

    İkinci el otomobillerde herkes artık kendine göre fiyat belirleyemeyecek. Otomobilin alım satımı kurallara bağlı olacak. Vatandaş kandırılmayacak. Böylece yeni düzenlemeler satıcıların da umudu oldu.

    Otomobile yeni düzen

    Otomotiv sektöründe yaşanan fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve haksız ticari uygulamalara ilişkin Ticaret Bakanlığı tarafından yeni kararlar açıklandı. Sıfır araca yönelik 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesi uzatılırken, internet ortamında verilen ikinci el araç ilanı fiyatlarının sıfır araçtan yüksek olmasına yönelik de tedbirler alınacağı vurgulandı. Yeni düzenlemeler satıcıların da umudu oldu.

    YATIRIM ARACI DEĞİL
    İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, "Buradaki en önemli problem otomobilin son 2 seneden beri bir yatırım aracı olarak kullanılması. Bu da sektörümüzde spekülatif alım satımı ciddi anlamda yükseltmiş durumda" ifadelerini kullandı. Ertemel, "Biz en son yeni bakanımızla yaptığımız görüşmede otomotiv sektörüyle alakalı çözüm önerilerimizi kendisine ilettik. Burada çözüm önerimizin otomotiv satıcılarından çok, bireyselde yapılan satışların üzerine gidilmesi" dedi.

    NOTER TAKİBİ OLACAK
    Ertemel, bakanlığın da son aldığı kararla birlikte bunların üzerine ciddi bir şekilde gideceğini, noterlik sisteminden, kişilerin takibe alındığını, bunlara çok ciddi cezai müeyyideler uygulanacağını kendilerine bildirdiğini söyledi.

    Bunun haricinde internet üzerinden yapılan satışlarda artık ilanların sıfır aracın üzerinde ilana girilmemesiyle alakalı da karar alındığını söyleyen Ertemel, "Noterlikle alakalı tüm veriler noterlikte alınacak, çeşitli süzgeçlerden geçirildikten sonra gerekli cezai yaptırımlar şahıslara uygulanacak. Alınacak tedbirlerle sıfır araçların gerçek değerlerine ulaşacağını, ihtiyaç sahibi olan kişilerin araca erişimi konusunda rahatlama yaşanacağını bekliyoruz. Sıfır araçlar artmadıkça ikinci el otomobil fiyatlarının da artması beklenemez. Sıfır ve ikinci el fiyatları doğru orantılıdır" dedi.

        İLANLAR YANILTICI
        15 yıldır galericilik yapan Mehmet Raci Çatı, "İkinci el aracın sıfırdan pahalı olması mümkün değil. O ilanları koyanlar piyasayı yükseltiyorlar. Sıfır bulunmadığı için, bayiler zorluk çıkarttığı, fark istedikleri için insanlar hemen araba sahibi olmak istediklerinde farkı ödeyip almak isteyebilirler. Galericilerin öyle bir şey yapması mümkün değil. Plaka takıldığı zaman aracın fiyatının düşmesi lazım. Yatırım için alıyorlar ve piyasaya arz etmedikleri için fiyatların yükselmesini bekliyor, istedikleri de oluyor. Onlar da vergi versin, biz kira veriyoruz" diye konuştu.

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