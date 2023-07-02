Otomobilde yeni düzenleme: İkinci elde kurallar fiyatları düşürdü!

Otomotiv sektöründe yaşanan fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve haksız ticari uygulamalara ilişkin Ticaret Bakanlığı tarafından yeni kararlar açıklandı. Sıfır araca yönelik 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesi uzatılırken, internet ortamında verilen ikinci el araç ilanı fiyatlarının sıfır araçtan yüksek olmasına yönelik de tedbirler alınacağı vurgulandı. Yeni düzenlemeler satıcıların da umudu oldu.
YATIRIM ARACI DEĞİL
İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, "Buradaki en önemli problem otomobilin son 2 seneden beri bir yatırım aracı olarak kullanılması. Bu da sektörümüzde spekülatif alım satımı ciddi anlamda yükseltmiş durumda" ifadelerini kullandı. Ertemel, "Biz en son yeni bakanımızla yaptığımız görüşmede otomotiv sektörüyle alakalı çözüm önerilerimizi kendisine ilettik. Burada çözüm önerimizin otomotiv satıcılarından çok, bireyselde yapılan satışların üzerine gidilmesi" dedi.
NOTER TAKİBİ OLACAK
Ertemel, bakanlığın da son aldığı kararla birlikte bunların üzerine ciddi bir şekilde gideceğini, noterlik sisteminden, kişilerin takibe alındığını, bunlara çok ciddi cezai müeyyideler uygulanacağını kendilerine bildirdiğini söyledi.
Bunun haricinde internet üzerinden yapılan satışlarda artık ilanların sıfır aracın üzerinde ilana girilmemesiyle alakalı da karar alındığını söyleyen Ertemel, "Noterlikle alakalı tüm veriler noterlikte alınacak, çeşitli süzgeçlerden geçirildikten sonra gerekli cezai yaptırımlar şahıslara uygulanacak. Alınacak tedbirlerle sıfır araçların gerçek değerlerine ulaşacağını, ihtiyaç sahibi olan kişilerin araca erişimi konusunda rahatlama yaşanacağını bekliyoruz. Sıfır araçlar artmadıkça ikinci el otomobil fiyatlarının da artması beklenemez. Sıfır ve ikinci el fiyatları doğru orantılıdır" dedi.