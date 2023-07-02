Otomobilde yeni düzenleme: İkinci elde kurallar fiyatları düşürdü!

Otomotiv sektöründe yaşanan fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve haksız ticari uygulamalara ilişkin Ticaret Bakanlığı tarafından yeni kararlar açıklandı. Sıfır araca yönelik 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesi uzatılırken, internet ortamında verilen ikinci el araç ilanı fiyatlarının sıfır araçtan yüksek olmasına yönelik de tedbirler alınacağı vurgulandı. Yeni düzenlemeler satıcıların da umudu oldu.

YATIRIM ARACI DEĞİL

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, "Buradaki en önemli problem otomobilin son 2 seneden beri bir yatırım aracı olarak kullanılması. Bu da sektörümüzde spekülatif alım satımı ciddi anlamda yükseltmiş durumda" ifadelerini kullandı. Ertemel, "Biz en son yeni bakanımızla yaptığımız görüşmede otomotiv sektörüyle alakalı çözüm önerilerimizi kendisine ilettik. Burada çözüm önerimizin otomotiv satıcılarından çok, bireyselde yapılan satışların üzerine gidilmesi" dedi.