Borçtan kurtulmak için son gün yarın: Kamuya borcu olan tüm borçların faiz ve cezaları siliniyor! Başvuru şartı neler?

Vergi ve prim borçları başta olmak üzere çok sayıda kamu alacağının yapılandırıldığı kanun kapsamında başvuru süresi 3 Temmuz'da dolacak.

Yapılandırma için daha önce 31 Mayıs'tan uzatılan başvuru süresinin, bir kez daha ertelenmesi öngörülmüyor.