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    Borçtan kurtulmak için son gün yarın: Kamuya borcu olan tüm borçların faiz ve cezaları siliniyor! Başvuru şartı neler?

    Milyonlarca vatandaşın kamuya olan borçlarını kapsayan yapılandırma kanunu için başvuru süresi, 3 Temmuz Pazartesi günü doluyor. Başvuran faiz ve cezaları sildiriyor.

    Borçtan kurtulma fırsatı

    Vergi ve prim borçları başta olmak üzere çok sayıda kamu alacağının yapılandırıldığı kanun kapsamında başvuru süresi 3 Temmuz'da dolacak.

    Yapılandırma için daha önce 31 Mayıs'tan uzatılan başvuru süresinin, bir kez daha ertelenmesi öngörülmüyor.

    Matrah ve vergi artırımı ile daha önce beyan edilmemiş tapu harcı, ticari kazanç, kira geliri gibi gelirlerin beyan edilmesi için de son süre 3 Temmuz olacak.

    4,5 MİLYON BAŞVURU
    Yapılandırma için başvurular; Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (gib. gov.tr) veya e-Devlet üzerinden İnteraktif Vergi Dairesi'ne giriş yaparak gerçekleştirilebiliyor. Bağlı olunan vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılabildiği gibi farklı vergi daireleri aracılığıyla da başvuruda bulunulabiliyor.

        Yapılandırma kapsamında ilk taksit ödeme süresi ise 31 Temmuz'da dolacak. Cumhurbaşkanı kararı ile sadece birinci taksitin ödeme süresi uzatıldığı için, taksitli ödeme yapacak borçluların, temmuz ayında birinci ve ikinci taksitleri birlikte ödemesi gerekecek.

        Kanun kapsamında 265 milyar TL'nin üzerinde kamu alacağı yapılandırılırken, tahsilat da 20 milyar lirayı geçti. 4.5 milyonu aşkın mükellef, yapılandırmaya başvurdu.

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        Haberler Ekonomi Borçtan kurtulmak için son gün yarın: Kamuya borcu olan tüm borçların faiz ve cezaları siliniyor! Başvuru şartı neler?
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