Borçtan kurtulmak için son gün yarın: Kamuya borcu olan tüm borçların faiz ve cezaları siliniyor! Başvuru şartı neler?

Vergi ve prim borçları başta olmak üzere çok sayıda kamu alacağının yapılandırıldığı kanun kapsamında başvuru süresi 3 Temmuz'da dolacak.
Yapılandırma için daha önce 31 Mayıs'tan uzatılan başvuru süresinin, bir kez daha ertelenmesi öngörülmüyor.
Matrah ve vergi artırımı ile daha önce beyan edilmemiş tapu harcı, ticari kazanç, kira geliri gibi gelirlerin beyan edilmesi için de son süre 3 Temmuz olacak.
4,5 MİLYON BAŞVURU
Yapılandırma için başvurular; Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (gib. gov.tr) veya e-Devlet üzerinden İnteraktif Vergi Dairesi'ne giriş yaparak gerçekleştirilebiliyor. Bağlı olunan vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılabildiği gibi farklı vergi daireleri aracılığıyla da başvuruda bulunulabiliyor.