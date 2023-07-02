İş hayatı değişiyor! Ekonomi yönetimi ve işgücü piyasasına ilişkin stratejik adımlar için kollar sıvandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6 milyon istihdam sözü kapsamında, gençlere iş ve kariyer için tüm imkânlar seferber edilirken, ekonomi yönetimi işgücü piyasasına yönelik stratejik adımlar için harekete geçti. Orta Vadeli Program'ının sac ayaklarından birini "işgücü piyasası reformu" oluştururken, hem özel sektör hem de kamuya yönelik yeni iş modelleri devreye girecek.
Kamuda "dönüşümlü iş paylaşımı, dağıtılmış işgücü modeli, ödünç iş ilişkisi" gibi uygulamalar devreye girecek. Süreli iş akitleri kolaylaştırılacak. Gençler, kadınlar ve sosyal yardım yararlanıcılarının aktif iş gücü piyasası programlarından etkin yararlanmaları sağlanacak. Ücretlerin belirlenmesinde ekonomik dengeler, işgücü verimliğindeki gelişmeleri gözetecek mekanizmalar geliştirilecek.
Hazal ATEŞ
ŞEHİRLER YAŞLI DOSTU OLACAK
Yaşlıların hayatını kolaylaştıracak hamlelere bir yenisi daha eklendi. Yaşlı dostu kentlerle aktif yaşlanma sağlanacak, emeklilik döneminde olan yaşlılar fiziksel ve sosyal günlük yaşam aktivitesi yapacak. Yerel yönetimlerle iş birliği halinde hayata geçirilecek yaşlı dostu kent mekânları, yaşlı nüfusun yoğun olduğu yörelere özel düzenlenecek. Yaşlı dostu kentlerde gündüz bakım merkezlerinin sayıları artırılırken, aktif yaşlanma merkezleri kurulacak. Yaşlıların sağlık hizmetlerine kolay erişimi, güvenilir bir ortamda yaşaması ve bağımsız bir yaşama sahip olması amaçlanacak.
Rana BÜYÜKTAŞ
DOĞAL GAZDA ZAM YOK
BOTAŞ, temmuz itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında, sanayi kuruluşlarında ve mesken abonelerinin tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi. Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine haziranda uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı. Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 9 bin 478 lira olarak belirlendi.
BOĞAZLAR'DA YENİ DÖNEM
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk boğazlarından uğraksız bir şekilde geçen uluslararası gemilerden alınan ücretlerde zamlı tarife uygulamasına dün başlandığını belirtti. Net ton başına ücret 4,08 dolardan 4,42 dolara yükselecek 1983 yılından 7 Ekim 2022'ye kadar Boğazlardan geçen uluslararası gemilerden net ton başına 0,80 dolar alınıyordu. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 4,08 dolara çıkarıldı.
İSTANBUL'DA ENFLASYON ARTTI
İstanbul'da haziranda önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 3,46, toptan fiyatlar ise 4,32 arttı. İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre, yıllık bazda değişim oranı perakendede yüzde 55,19, toptan fiyatlarda ise yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. Haziranda perakende fiyatlarda bir önceki aya göre, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 6,99, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 5,11, konut harcamalarında yüzde 3,75 arttı.
AKKUYU'DA ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞLIYOR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, Akkuyu NGS'de çok yakında elektirik üretimine başlayacaklarını müjdeledi. Bakan Bayraktar, "(Akkuyu NGS) Çok kısa bir süre içerisinde bu projeden elektrik üretmeye ve inşallah her yıl birer reaktörü devreye alarak önümüzdeki süreçte 2028'e kadar bu projenin tümüyle devreye alınmasını hedefliyoruz" dedi. Bayraktar, Akkuyu NGS'nin Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılayacağını söyledi.