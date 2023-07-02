İş hayatı değişiyor! Ekonomi yönetimi ve işgücü piyasasına ilişkin stratejik adımlar için kollar sıvandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6 milyon istihdam sözü kapsamında, gençlere iş ve kariyer için tüm imkânlar seferber edilirken, ekonomi yönetimi işgücü piyasasına yönelik stratejik adımlar için harekete geçti. Orta Vadeli Program'ının sac ayaklarından birini "işgücü piyasası reformu" oluştururken, hem özel sektör hem de kamuya yönelik yeni iş modelleri devreye girecek.

Kamuda "dönüşümlü iş paylaşımı, dağıtılmış işgücü modeli, ödünç iş ilişkisi" gibi uygulamalar devreye girecek. Süreli iş akitleri kolaylaştırılacak. Gençler, kadınlar ve sosyal yardım yararlanıcılarının aktif iş gücü piyasası programlarından etkin yararlanmaları sağlanacak. Ücretlerin belirlenmesinde ekonomik dengeler, işgücü verimliğindeki gelişmeleri gözetecek mekanizmalar geliştirilecek.

Hazal ATEŞ

ŞEHİRLER YAŞLI DOSTU OLACAK

Yaşlıların hayatını kolaylaştıracak hamlelere bir yenisi daha eklendi. Yaşlı dostu kentlerle aktif yaşlanma sağlanacak, emeklilik döneminde olan yaşlılar fiziksel ve sosyal günlük yaşam aktivitesi yapacak. Yerel yönetimlerle iş birliği halinde hayata geçirilecek yaşlı dostu kent mekânları, yaşlı nüfusun yoğun olduğu yörelere özel düzenlenecek. Yaşlı dostu kentlerde gündüz bakım merkezlerinin sayıları artırılırken, aktif yaşlanma merkezleri kurulacak. Yaşlıların sağlık hizmetlerine kolay erişimi, güvenilir bir ortamda yaşaması ve bağımsız bir yaşama sahip olması amaçlanacak.

Rana BÜYÜKTAŞ