Kritik toplantı yapıldı: Çalışma Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı hazırlıyor! Memura ve emekliye kademeli zam

Milyonlarca emekli ve memurun beklediği Temmuz ayı geldi. Bu ayın 5'inde açıklanacak olan enflasyon rakamlarının ardından Meclis'e gelecek bir torba yasa ile birlikte hem taban maaşlar hem de refah payı oranı yasalaşarak uygulanacak.
Özellikle en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması ile ilgili düzenleme merakla bekleniyor. Yasada "En düşük memur maaşı 22 bin lira olmuştur" şeklinde bir düzenleme yer alacak. Ancak nasıl uygulanacağı ise yönetmelikle belirlenecek. Ancak üzerinde en çok durulan konu ise seyyanen zam ve ardından yüzde 30 civarında zam yapılması oldu.
Böylece taban maaşlara seyyanen zam ve yüzde 30 zam yapılması diğer tüm memurlara da yüzde 30 zam yapılması formülü benimsendi. Ancak çalışmalar devam ediyor. Maliye Bakanlığı bürokratları rakamlar üzerinde çalışmalarını tamamladıktan sonra konu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak ve son karar verildikten sonra yasal düzenleme olarak Meclis'e gelecek.
EMEKLİLER NASIL YARARLANACAK
Memur maaşlarında taban maaşa yapılan artışın emekli memurlar için de geçerli olması formülü de bulunuyor. Böylece en düşük memur maaşı seyyanen zam artı yüzde 30 artış şeklinde yükseltilebilecek.