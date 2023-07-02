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    Kritik toplantı yapıldı: Çalışma Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı hazırlıyor! Memura ve emekliye kademeli zam

    Temmuz ayı ile birlikte milyonlarca memur ve emeklinin geliri artacak. Memurların taban maaşlarının 22 bin liraya çıkartılması ile ilgili iki bakanlık bürokratları bir araya geldi. Burada seyyanen zam ve oransal bir artış söz konusu olacak.

    Memura ve emekliye kademeli zam

    Milyonlarca emekli ve memurun beklediği Temmuz ayı geldi. Bu ayın 5'inde açıklanacak olan enflasyon rakamlarının ardından Meclis'e gelecek bir torba yasa ile birlikte hem taban maaşlar hem de refah payı oranı yasalaşarak uygulanacak.

    Özellikle en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması ile ilgili düzenleme merakla bekleniyor. Yasada "En düşük memur maaşı 22 bin lira olmuştur" şeklinde bir düzenleme yer alacak. Ancak nasıl uygulanacağı ise yönetmelikle belirlenecek. Ancak üzerinde en çok durulan konu ise seyyanen zam ve ardından yüzde 30 civarında zam yapılması oldu.

    Böylece taban maaşlara seyyanen zam ve yüzde 30 zam yapılması diğer tüm memurlara da yüzde 30 zam yapılması formülü benimsendi. Ancak çalışmalar devam ediyor. Maliye Bakanlığı bürokratları rakamlar üzerinde çalışmalarını tamamladıktan sonra konu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak ve son karar verildikten sonra yasal düzenleme olarak Meclis'e gelecek.



    EMEKLİLER NASIL YARARLANACAK
    Memur maaşlarında taban maaşa yapılan artışın emekli memurlar için de geçerli olması formülü de bulunuyor. Böylece en düşük memur maaşı seyyanen zam artı yüzde 30 artış şeklinde yükseltilebilecek.

        Taban maaşın dışındakiler ise refah payı ile birlikte yüzde 30 zam alacaklar. Ancak bu konuda da çalışmalar devam ediyor ve 3 Temmuz pazartesi günü rakamların kesinleşmesi bekleniyor.



        KADEMELİ ARTIŞ VAR
        7.500 TL'nin üzerinde maaş alanlar için ise kademeli formül düşünülüyor. 7.500-10.000 TL arasına yüzde 45, 10.000-15.000 TL arası5na yüzde 40, 15.000-20.000 TL arasına yüzde 35 ve 20 bin TL'den fazla maaşlara da yüzde 30 olmak üzere artış yapılması düşünülüyor.



        BAKAN YARDIMCISI TOPLANTI YAPTI
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem Maliye Bakanlığı bürokratları ve SGK yetkilileriyle bu konuda bir toplantı yaptı. Toplantının konusu taban maaşın 22 bin liraya çıkartılması ile ilgili formüller ve SSK Bağ-Kur emeklilerinin 7.500 TL olan en düşük maaşlarının yükseltilmesi idi.

            Masaya taban maaş artışı ile ilgili birkaç formül geldi. Buna göre şimdi aile yardımı dahil 11.800 lira civarında olan en düşük maaşın öncelikli olarak seyyanen 22 bin lira yapılması ilk formül olarak tartışıldı. Bunun yanında 5 bin lira gibi bir seyyanen zam ve yüzde 30 civarında bir artış ile 22 bin liraya tamamlanması söz konusu oldu. Son formül ise yüzde 86 civarında bir artış ile en düşük maaşın 22 bin lira yapılması olarak belirlendi.



            SSK VE BAĞ-KUR'DA DURUM FARKLI
            SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise taban maaş 5.500 TL'den 7.500 TL'ye çıkartılmıştı. Bu rakamın da yeniden yükseltilmesi üzerinde çalışmalar yapılıyor. Burada en az 1000 TL'lik bir artış öngörülüyor. Böylece en düşük maaş 8.500 TL'ye çıkmış olacak. Ancak burada masaya gelen formüller arasında en düşük emekli maaşının 10 bin lira yapılması da söz konusu olacak.

            EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI
            1. Formül:             11.800+ 10.200= 22.000 TL
            2. Formül: 11.800 +5.000 = 16.800 X % 30 = 22.000 TL
            3. Formül: 11.800 X % 86 = 22.000

                EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI
                Mevcut maaş:                 7.901 TL
                Yüzde 86 artış ile : 14.695 TL

                SSK VE BAĞ-KUR KADEMELİ ARTIŞ

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