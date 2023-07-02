Kritik toplantı yapıldı: Çalışma Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı hazırlıyor! Memura ve emekliye kademeli zam

Milyonlarca emekli ve memurun beklediği Temmuz ayı geldi. Bu ayın 5'inde açıklanacak olan enflasyon rakamlarının ardından Meclis'e gelecek bir torba yasa ile birlikte hem taban maaşlar hem de refah payı oranı yasalaşarak uygulanacak.

Özellikle en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması ile ilgili düzenleme merakla bekleniyor. Yasada "En düşük memur maaşı 22 bin lira olmuştur" şeklinde bir düzenleme yer alacak. Ancak nasıl uygulanacağı ise yönetmelikle belirlenecek. Ancak üzerinde en çok durulan konu ise seyyanen zam ve ardından yüzde 30 civarında zam yapılması oldu.