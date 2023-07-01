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    • Ekonomi
    • 02.07.2023 12:23
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    • 02.07.2023 12:23
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    Tek bir tanesi bile servet ediyor! 50.000-100.000 TL'lik bu eski banknotu bulanlar müjde zengin oldunuz! Sizde de varsa...

    Ankara'da bir vatandaşın nadir ve hatalı basım olduğu söylenen 50.000-100.000 TL'lik eski banknot dikkat çekti. Söz konusu banknotun üzerindeki hatalı basımın nadir bir durum olduğu ve bu özel parayı koleksiyonerler için daha da değerli kıldığı iddia ediliyor. İnternette bu nedenle hatalı basım banknotlar yer alıyor.

    Bu banknot servet ediyor!

    Ankara'da yaşayan bir vatandaş nadir ve hatalı basım olduğu söylenen 50.000-100.000 TL'lik eski banknotu satışa çıkardı. Bu olay koleksiyoncular ve tarih meraklıları arasında büyük bir ilgi uyandırdı. Banknotun üzerindeki hatalı basımın nadir bir durum olduğu ve koleksiyonerler tarafından çok değerli bulunabileceği iddia ediliyor.

    Bu hatalar banknotun değerini artırabilecek özellikler olarak kabul ediliyor.

    Ancak bu tür nadir banknotların geçerliliğinin doğrulanması ve orijinalliğinin belirlenmesi önem taşıyor.

        Bu banknotlara büyük meblağlar verildiği de başka bir iddia olarak karşımıza çıkıyor.

        UZMANLAR UYARDI

        Öte yandan uzmanlar son dönemde banknotların üzerindeki bazı rakamların kimyasal maddelerle silindiğini belirterek, bu yöntemle koleksiyon değeri kazandırmaya çalışılan banknotların yüksek bedellerle satılmaya çalışıldığını söyledi.

        Günümüzde tedavülde olan banknotlar 9. emisyon para grubunda yer alıyor.
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            Haberler Ekonomi Tek bir tanesi bile servet ediyor! 50.000-100.000 TL'lik bu eski banknotu bulanlar müjde zengin oldunuz! Sizde de varsa...
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