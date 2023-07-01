Tek bir tanesi bile servet ediyor! 50.000-100.000 TL'lik bu eski banknotu bulanlar müjde zengin oldunuz! Sizde de varsa...

Ankara'da yaşayan bir vatandaş nadir ve hatalı basım olduğu söylenen 50.000-100.000 TL'lik eski banknotu satışa çıkardı. Bu olay koleksiyoncular ve tarih meraklıları arasında büyük bir ilgi uyandırdı. Banknotun üzerindeki hatalı basımın nadir bir durum olduğu ve koleksiyonerler tarafından çok değerli bulunabileceği iddia ediliyor.