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    • Ekonomi
    • 01.07.2023 16:18
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    • 01.07.2023 16:18
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    Haziran ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? 2023 HAZİRAN ENFLASYON RAKAMI! Haziran enflasyon oranı beklentisi...

    Haziran ayı enflasyon oranı beklentisi anketi açıklandı.Kira zammı ve memur emekli maaş zammını etkiyecek enflasyon verileri her ayın ilk haftası açıklanıyor. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,17 iken, bu anket döneminde yüzde 38,55 oldu. Peki, Haziran ayı enflasyon rakamı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Haziran ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih araştırılmaya başlandı. İşte enflasyon rakamının belli olacağı tarih...

    ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Haziran ayı enflasyon oranlarının da 3 Temmuz Pazartesi günü saat 10:00'da açıklanması bekleniyor.

    HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2023

    Merkez Bankası, Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Geçen ay yüzde 2,49 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,81'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 38,55 oldu. TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 29,84'ten 30,65'e yükselirken, 24 ay sonrası için yüzde 17,74'ten 18,12'ye çıktı.

        MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI 2023

        TÜİK, Mayıs 2023 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici enflasyonuna işaret eden tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,04, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,59 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 63,72 olarak gerçekleşti.
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        Haberler Ekonomi Haziran ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? 2023 HAZİRAN ENFLASYON RAKAMI! Haziran enflasyon oranı beklentisi...
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