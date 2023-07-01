Haziran ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? 2023 HAZİRAN ENFLASYON RAKAMI! Haziran enflasyon oranı beklentisi...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih araştırılmaya başlandı. İşte enflasyon rakamının belli olacağı tarih...
ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Haziran ayı enflasyon oranlarının da 3 Temmuz Pazartesi günü saat 10:00'da açıklanması bekleniyor.
HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2023
Merkez Bankası, Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Geçen ay yüzde 2,49 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,81'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 38,55 oldu. TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 29,84'ten 30,65'e yükselirken, 24 ay sonrası için yüzde 17,74'ten 18,12'ye çıktı.