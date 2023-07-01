Boğazlardan gemi geçişinde zamlı tarife başlıyor! Bakan Uraloğlu: Geçiş ücreti 4,42 dolar olarak uygulanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, boğaz geçiş ücretlerine ilişkin olarak, "Net ton başına alınan 4.08 dolar ücret, bugünden itibaren 4.42 dolar olacak. Cumhurbaşkanlığı kararı ile boğaz geçiş ücretleri her yıl yeniden güncellenecek. Boğazlardan sağladığımız gelir artacak" dedi.
1983'ten 7 Ekim 2022'ye kadar uluslararası gemilerden net ton başına 0.80 dolar alınıyordu. Bu miktar Cumhurbaşkanlığı kararı ile geçen yıl 4.08 dolara çıkarıldı. Yeniden güncellemeyle bugünden geçerli olmak üzere de 4.42 dolara yükseltildi. 10 bin net tonajlı bir gemi için 7 Ekim 2022'den önce fener, tahlisiye ve sağlık hizmetleri kalemlerinden 3 bin 240 dolar ücret alınıyordu. Bu ücret Ekim 2022'de 16 bin 393 dolara yükseltildi. Bugün geçilecek yeni tarife ile ise 10 bin ton net tonajlı bir gemi için 17 bin 760 dolar ödenecek.
YAŞLI DOSTU KENTLER GELIYOR
Yaşlıların hayatını kolaylaştıracak hamlelere bir yenisi daha eklendi. Yaşlı dostu kentlerle aktif yaşlanma sağlanacak, emeklilik döneminde olan yaşlılar fiziksel ve sosyal günlük yaşam aktivitesi alışkanlığı kazanacak. Yerel yönetimlerle iş birliği halinde hayata geçirilecek yaşlı dostu kent mekânları, yaşlı nüfusun yoğun olduğu yörelere özel düzenlenecek. Yaşlı dostu kentlerde gündüz bakım merkezlerinin sayıları artırılırken, aktif yaşlanma merkezleri de kurulacak. Kentlerde, eğimi olmayan, rahat yürünebilir kaldırımlar ve bina girişleri, asansörlü binalar ve toplu taşıma durakları, güvenli ve konforlu toplu taşıma, ihtiyaçlarına göre modifiye edilmiş konutlar ve iç mekânlar ile güvenli mahalleler yapılacak. (Rana BÜYÜKTAŞ)