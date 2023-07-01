Boğazlardan gemi geçişinde zamlı tarife başlıyor! Bakan Uraloğlu: Geçiş ücreti 4,42 dolar olarak uygulanacak





UÇAN OTOMOBİL GELİYOR

ABD'li otomobil üreticisi Alef, hem karada hem de havada hareket edebilen Model A isimli aracının ABD Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) onay aldığını duyurdu. Alef CEO'su Jim Dukhovny, Model A'nın tamamen elektrikli olup halka açık yollarda seyahat edebileceğini belirtti.

- Dukhovny, aracın dikey kalkış ve iniş yapabilme kabiliyetiyle tasarlandığını da söyledi. Verilen bilgiye göre Model A, karada 320, havada ise 177 kilometre boyunca yolculuk yapabiliyor. Aracın fiyatı ise 258 bin 529 dolar (yaklaşık 8 milyon lira) olarak açıklandı.

ELDE VAR SERVET!

Deniz tuzu tanesi büyüklüğündeki dünyanın en küçük çantası, çevrimiçi bir müzayedede yaklaşık 63 bin dolara satıldı. 0,03 inç genişliğindeki çanta, yakından görülebilmesini sağlayan dijital ekranla donatılmış bir mikroskopla birlikte sahibine verilecek. Flüoresan sarımsı-yeşil çanta, Fransız lüks moda markası Louis Vuitton'un "OntheGo" adlı çanta modelinden esinlenilerek yaratıldı. Ancak çanta, bu lüks markanın değil, New York'taki bir sanat kolektifinin eseri.

3 TRİLYON DOLARI YENİDEN AŞTI

ABD'li teknoloji şirketi Apple'ın piyasa değeri, geçen yılın Ocak ayından bu yana ilk kez 3 trilyon doların üzerine çıktı. Yıl başından bu yana hisseleri yüzde 50'nin üzerinde değer kazanan Apple'ın hisse değeri, dün yüzde 1'in üzerinde artarak 193,15 dolara kadar yükseldi. Böylece dünyanın en değerli şirketi olan Apple'ın piyasa değeri 3.03 trilyon doları buldu. Piyasa değeri ilk kez 2 Ağustos 2018'de 1 trilyon doları bulan Apple, 19 Ağustos 2020'de de 2 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşmıştı. Şirketin piyasa değeri ilk olarak Ocak 2022'de kısa bir süre 3 trilyon doların üzerine çıkmış ve Apple '3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan ilk şirket' olmuştu.

HİZMET İHRACATINDA HEDEF 120 MİLYAR DOLAR

Ticaret Bakanlığı, ilk 4 ayda 25.8 milyar dolar hizmet ihracatı gerçekleştirildiğini, yıl toplamında 120 milyar doların aşılmasını hedeflediklerini bildirdi. Açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak 2023 başından itibaren hizmet sektörlerine aktarılan kaynak 774 milyon 730 bin 132 lira olup, 2023 yılı için ayrılan bütçe toplamı ise 2.5 milyar liradır" denildi.



KOOPERATİFLERE DESTEK

Ticaret Bakanlığı'nın yürüttüğü Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında, projenin uygulandığı 3 yıllık dönemde ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere toplam 42.3 milyon lira hibe verildi.