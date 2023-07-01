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    Boğazlardan gemi geçişinde zamlı tarife başlıyor! Bakan Uraloğlu: Geçiş ücreti 4,42 dolar olarak uygulanacak

    Gemi geçişinde zamlı tarife bugün başlıyor. Net ton başına alınan 4.08 dolar ücret, 4.42 dolar oldu. İşte sizler için derlediğimiz 1 Temmuz tarihli ekonomi haberleri...

    Boğazlarda yeni tarife

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, boğaz geçiş ücretlerine ilişkin olarak, "Net ton başına alınan 4.08 dolar ücret, bugünden itibaren 4.42 dolar olacak. Cumhurbaşkanlığı kararı ile boğaz geçiş ücretleri her yıl yeniden güncellenecek. Boğazlardan sağladığımız gelir artacak" dedi.

    1983'ten 7 Ekim 2022'ye kadar uluslararası gemilerden net ton başına 0.80 dolar alınıyordu. Bu miktar Cumhurbaşkanlığı kararı ile geçen yıl 4.08 dolara çıkarıldı. Yeniden güncellemeyle bugünden geçerli olmak üzere de 4.42 dolara yükseltildi. 10 bin net tonajlı bir gemi için 7 Ekim 2022'den önce fener, tahlisiye ve sağlık hizmetleri kalemlerinden 3 bin 240 dolar ücret alınıyordu. Bu ücret Ekim 2022'de 16 bin 393 dolara yükseltildi. Bugün geçilecek yeni tarife ile ise 10 bin ton net tonajlı bir gemi için 17 bin 760 dolar ödenecek.



    YAŞLI DOSTU KENTLER GELIYOR
    Yaşlıların hayatını kolaylaştıracak hamlelere bir yenisi daha eklendi. Yaşlı dostu kentlerle aktif yaşlanma sağlanacak, emeklilik döneminde olan yaşlılar fiziksel ve sosyal günlük yaşam aktivitesi alışkanlığı kazanacak. Yerel yönetimlerle iş birliği halinde hayata geçirilecek yaşlı dostu kent mekânları, yaşlı nüfusun yoğun olduğu yörelere özel düzenlenecek. Yaşlı dostu kentlerde gündüz bakım merkezlerinin sayıları artırılırken, aktif yaşlanma merkezleri de kurulacak. Kentlerde, eğimi olmayan, rahat yürünebilir kaldırımlar ve bina girişleri, asansörlü binalar ve toplu taşıma durakları, güvenli ve konforlu toplu taşıma, ihtiyaçlarına göre modifiye edilmiş konutlar ve iç mekânlar ile güvenli mahalleler yapılacak. (Rana BÜYÜKTAŞ)



        TÜRK DÜNYASINA TOGG İMZASI
        İlk olarak 3 Nisan'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan yerli ve milli elektrikli otomobil Togg, 3 ay içinde Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) 3 üyesine teslim edildi. Azerbaycan ve Özbekistan'da törenlerle karşılanan Togg, Türkmenistan'da ise nazara karşı tütsülenerek yollara çıktı. TDT üyelerinden Macaristan'ın Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto da Mayıs ayındaki Türkiye ziyareti sırasında Togg'a hayranlığını gizleyemeyerek, "100 üzerinden 100" vermişti. Erdoğan'ın ardından 2'nci teslimatın yapıldığı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin ve Türk sanayisinin geldiği noktadan gurur duyduklarını söyledi. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ise "Togg, Türk devletlerinin dünyadaki başarısı olarak kayıtlara geçecektir. Türkiye'nin neler yapabileceğinin göstergesidir" ifadelerini kullandı. Önceki gün "Pamukkale" temalı 2 adet beyaz renkli Togg'u teslim alan Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov da aracı test ederek çok beğendiğini dile getirdi. Azerbaycan, Özbekistan ve Türkmenistan liderlerine teslim edilen Togg'ların 3'ünün de farklı renklerden oluşması dikkat çekti. İlhan Aliyev'e "Anadolu" isimli kırmızı renk, Mirziyoyev'e "Gemlik" isimli mavi renk, Berdimuhamedov'a ise "Pamukkale" isimli beyaz renk araçlar sunuldu. (Murathan YILDIRIM)



        UÇAN OTOMOBİL GELİYOR
        ABD'li otomobil üreticisi Alef, hem karada hem de havada hareket edebilen Model A isimli aracının ABD Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) onay aldığını duyurdu. Alef CEO'su Jim Dukhovny, Model A'nın tamamen elektrikli olup halka açık yollarda seyahat edebileceğini belirtti.
        - Dukhovny, aracın dikey kalkış ve iniş yapabilme kabiliyetiyle tasarlandığını da söyledi. Verilen bilgiye göre Model A, karada 320, havada ise 177 kilometre boyunca yolculuk yapabiliyor. Aracın fiyatı ise 258 bin 529 dolar (yaklaşık 8 milyon lira) olarak açıklandı.

        ELDE VAR SERVET!
        Deniz tuzu tanesi büyüklüğündeki dünyanın en küçük çantası, çevrimiçi bir müzayedede yaklaşık 63 bin dolara satıldı. 0,03 inç genişliğindeki çanta, yakından görülebilmesini sağlayan dijital ekranla donatılmış bir mikroskopla birlikte sahibine verilecek. Flüoresan sarımsı-yeşil çanta, Fransız lüks moda markası Louis Vuitton'un "OntheGo" adlı çanta modelinden esinlenilerek yaratıldı. Ancak çanta, bu lüks markanın değil, New York'taki bir sanat kolektifinin eseri.

        3 TRİLYON DOLARI YENİDEN AŞTI
        ABD'li teknoloji şirketi Apple'ın piyasa değeri, geçen yılın Ocak ayından bu yana ilk kez 3 trilyon doların üzerine çıktı. Yıl başından bu yana hisseleri yüzde 50'nin üzerinde değer kazanan Apple'ın hisse değeri, dün yüzde 1'in üzerinde artarak 193,15 dolara kadar yükseldi. Böylece dünyanın en değerli şirketi olan Apple'ın piyasa değeri 3.03 trilyon doları buldu. Piyasa değeri ilk kez 2 Ağustos 2018'de 1 trilyon doları bulan Apple, 19 Ağustos 2020'de de 2 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşmıştı. Şirketin piyasa değeri ilk olarak Ocak 2022'de kısa bir süre 3 trilyon doların üzerine çıkmış ve Apple '3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan ilk şirket' olmuştu.

        HİZMET İHRACATINDA HEDEF 120 MİLYAR DOLAR
        Ticaret Bakanlığı, ilk 4 ayda 25.8 milyar dolar hizmet ihracatı gerçekleştirildiğini, yıl toplamında 120 milyar doların aşılmasını hedeflediklerini bildirdi. Açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak 2023 başından itibaren hizmet sektörlerine aktarılan kaynak 774 milyon 730 bin 132 lira olup, 2023 yılı için ayrılan bütçe toplamı ise 2.5 milyar liradır" denildi.

        KOOPERATİFLERE DESTEK
        Ticaret Bakanlığı'nın yürüttüğü Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında, projenin uygulandığı 3 yıllık dönemde ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere toplam 42.3 milyon lira hibe verildi.

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        Milyonlara zam formülü
        Haberler Ekonomi Boğazlardan gemi geçişinde zamlı tarife başlıyor! Bakan Uraloğlu: Geçiş ücreti 4,42 dolar olarak uygulanacak
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