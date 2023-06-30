Ticaret Bakanlığı açıkladı: İhracatta 2023 hedefi 120 milyar dolar

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hizmet ihracatında son 20 yılda 6 kattan fazla bir artış gerçekleştirildiği, bu doğrultuda 2002 yılında 14 milyar dolar olarak gerçekleşen hizmet ihracatı, 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 47 oranında artış göstererek 90,5 milyar dolarlık bir rekora imza atıldığı ifade edildi.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
Ülkemizin ekonomik kalkınmasına lokomotif olmak amacıyla ihracatımızın başta turizm, hava, kara, deniz ve demir yolu taşımacılığı, sağlık turizmi, yabancı öğrenci girişi, bilişim ve yazılım, dizi Film ihracatı gibi bütün kalemlerini ayrı ayrı geliştirme ve destekleme konusunda çalışmalarımız ayrıntılı bir şekilde devam etmektedir.
REKORA İMZA ATILDI
Bu hususta ülkemiz hizmet ihracatında son 20 yılda 6 kattan fazla bir artış gerçekleştirmiş olup 2002 yılında 14 milyar Dolar olarak gerçekleşen hizmet ihracatımız, 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 47 oranında artış göstererek 90,5 milyar dolarlık bir rekora imza atmıştır. Böylece 50 milyar dolarlık hizmetler dengemiz, cari açığı kapatma noktasında önemli bir konumda yer almıştır.