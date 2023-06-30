Ticaret Bakanlığı açıkladı: İhracatta 2023 hedefi 120 milyar dolar

REKORA İMZA ATILDI

Bu hususta ülkemiz hizmet ihracatında son 20 yılda 6 kattan fazla bir artış gerçekleştirmiş olup 2002 yılında 14 milyar Dolar olarak gerçekleşen hizmet ihracatımız, 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 47 oranında artış göstererek 90,5 milyar dolarlık bir rekora imza atmıştır. Böylece 50 milyar dolarlık hizmetler dengemiz, cari açığı kapatma noktasında önemli bir konumda yer almıştır.