Kurban Bayramı tatilinde kimi işletmelerin tarifeleri dudak uçuklattı!

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasıyla turizm coştu. Vatandaş soluğu tatil beldelerinde alırken, kimi işletmelerin fiyatları ise uçtu. Çeşme'deki 50 liralık tuvalet ücretini, Bodrum'daki ünlü bir otelin restoranında sunulan 4 bin 950 liralık ıstakozlu spagettiyi ve 2 bin 950 liralık salatayı aratmayan yeni fiyatlar ortaya çıktı.

Bir örnek de Antalya'dan geldi. Kentin bayram tatilinde on binlerce tatilciyi ağırlayan ünlü sahili Konyaaltı'ndaki loca fiyatları şok etti.





AYLIK KİRA 75 BİN TL

Sahilde özel hizmet sunulan locaları tercih edenlerden günlük 3 bin lira istendi. Locaları haftalık 16 bin, aylık 75 bin liraya kiralama imkanı da sunuldu. 1 aylık loca kiralama ücretinin kentteki bir evin yıllık kira bedeline eşit olması dikkati çekti.Sahildeki bir işletmenin sahibi Ali Yılmaz, locaların 8 kişinin rahatlıkla kullanabileceği konforda olduğunu belirterek, "Kalabalık misafirler, çocuklu aileler genelde tercih ediyor. Günlük fiyatı 3 bin lira. Aylık kiralayanlar nadir oluyor ama haftalık rezervasyon sıklıkla görülüyor. Avrupa'dan gelen misafirlerimiz genelde haftalık loca tercih ediyor. Misafirimiz loca kiraladıktan sonra yiyecek ve içeceklerinin ücretini ekstradan ödüyor" dedi.