Dünyanın dört bir yanında merak uyandıran keşif! Yerden oluk oluk altın fışkırıyor

İngiltere'de yapılan bir inşaat çalışması sırasında büyük bir keşif gerçekleşti. Kazı alanında tesadüfen bulunan bir kadın mezarı, arkeologlar tarafından incelenmeye başlandı. Mezarda yapılan araştırmalar sonucunda Orta Çağ'da yaşamış zengin bir kadına ait olduğu düşünülen kalıntılar ve hazineler gün yüzüne çıktı. Mezarda ayrıca iki süslü kap ve bir bakır tabak keşfedildi.
SON DERECE NADİR...
Mezarda ayrıca iki süslü kap ve bir bakır tabak da bulundu. Bu keşif, Orta Çağ dönemine ait nadir ve değerli eserlerin gün yüzüne çıkmasını sağladı.
Kazı Başkanı Levente Bence Balázs toprakta ilk başta diş kalıntıları fark ettiğini ve ardından parıldayan altın nesnelerin ortaya çıktığını belirtti. Bu önemli buluntuların bin 300 yıldır gün ışığı görmemiş olması, keşfin değerini daha da artırdı.