Fiyatlar uçuyor! Kapadokya'da balon turunun saatlik ücreti şaşkına çevirdi





LÜKS YAT TRAFİĞİ

Türkiye'nin sahillerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor. Plajlar tatilcilerle dolup taşarken, kimileri de gezi tekneleriyle koyları geziyor. Yerli ve yabancı turistler sahilleri hareketlendiriyor. Bayram tatilinin gözde adresleri arasında yer alan Bodrum'da tatilciler Kumbahçe, Paşatarlası, Türkbükü, Torba, Gündoğan gibi sahillerde yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar sahilde denize girerken, bazıları da alışveriş yaptı, tarihi ve turistik yerleri gezdi. Kumbahçe ve Bodrum Kalesi önünde demirli günlük gezi tekneleriyle mavi tura çıkanlar da oldu. Bodrum açıkları başta olmak üzere Türkbükü, Gölköy ve Gündoğan açıklarında koylardaki yat yoğunluğu ise dikkati çekti.



1 MİLYAR DOLAR FİNANSMAN

Dünya Bankası, depremden etkilenen bölgelerde kırsal konutların ve temel kamu hizmetlerinin yeniden tesisine yardımcı olmak için Türkiye'ye sağlanacak 1 milyar dolarlık finansmanı onayladı. Bankanın Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, "Bu devasa yıkım sonrasında devam eden çabaların birkaç yıl süreceğini ve önemli miktarlarda kaynak gerektireceğini iyi biliyoruz. Bu yolculukta, Türkiye'nin yanında olacağız ve etkilenen toplulukların yeniden inşasına yardım edeceğiz" ifadelerini kullandı.

KOBİ'LERE 450 MİLYON DOLAR

Bu arada Dünya Bankası, Türkiye'nin güneydoğusunda 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin kapanmasını önlemek ve istihdamlarını korumalarına yardımcı olmak için 450 milyon dolarlık projesini de duyurdu.



ENERJİDE İHRACAT ARTTI

Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı döneminde yazdığı enerjinin yol haritası olan 'Milli Enerji ve Maden Politikası' ile enerjide Türkiye her alanda çağ atladı. Türkiye yenilenebilir enerji kaynaklı kurulu güçte dünyada 12'nci, Avrupa'da ise 5'inci sıraya yükseldi. Petrol arama faaliyetleri neticesinde, ham petrol üretimi son 5 yılda yüzde 40.4 artışla 2022'de 3.58 milyon ton seviyesine ulaştı. Fatih Sondaj Gemisi ile Karadeniz'de yürütülmekte olan sondaj faaliyetleri kapsamında 710 milyar metreküplük doğalgaz rezervine ulaşıldı. 2002'de 680 milyon dolar olan maden ihracatı 2022'de Cumhuriyet tarihi rekoru kırılarak 6 milyar 469 milyon dolara ulaştı. 2022'de 2.7 milyon ton bor ürünleri satışı karşılığında 1.3 milyar dolar gelir elde edildi.

Barış ŞİMŞEK



E-FATURANIN KAPSAMI GENİŞLİYOR

E-faturanın kapsamına, 1 Temmuz'dan itibaren yeni mükellefler dahil edilecek. Brüt satış hasılatı 2022'de 3 milyon lira ve üzeri olan mükellefler, 1 Temmuz'dan sonra sektör ayrımı olmadan e-faturaya geçmek zorunda olacak. İnternetten mal veya hizmet satışı gerçekleştirenler ile gayrimenkul veya motorlu taşıt satım veya kiralama işlemlerini yapanlardan 500 bin lira ve üzeri brüt satış hasılatı olanlar da kapsamda yer alacak.



BURSLAR YÜKSELDİ

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı, Bilim İnsanları Destekleme Programı Başkanlığı ile Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı tarafından desteklenen projelerde, öğrencilere yapılan burs ödemelerine ilişkin aylık üst limitler artırıldı. Önlisans veya lisans öğrencisine verilen burs 3 bin, yüksek lisans öğrencisine verilen burs 10 bin, doktora öğrencisine verilen burs 14 bin, doktora sonrası araştırmacılara verilen burs miktarı ise 19 bin liraya yükseltildi.