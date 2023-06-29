Fiyatlar uçuyor! Kapadokya'da balon turunun saatlik ücreti şaşkına çevirdi

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi, Kurban Bayramı'nda da tatilcilerin akınına uğradı. Bölgede 27 firmaya ait onlarca sıcak hava balonu hizmet verirken, yerli turist fiyatlardan dert yandı. Sıcak hava balonu işletmecisi Halis Aydoğdu, "Değişik uçuş tiplerine ve sepetlerdeki uçuşlara göre fiyatlar 200 euroya kadar çıkabiliyor.
20, 24 ve 28 kişilik sepetler 1 saatlik veya 75 dakikalık uçuşlar halinde gerçekleştiriliyor" dedi. Kurban Bayramı tatili için arkadaşları ile birlikte Sivas'tan Göreme'ye gelen Büşra Anamoğlu ise "5 kişilik arkadaş grubumla sabah balonları izlemeye geldik. Fakat balon fiyatları canımızı sıkıyor. Genellikle yabancılar biniyor, Türkler izliyor" ifadelerini kullandı. İstanbul'dan Kapadokya'ya gelen Melis Genç de "Arkadaşlarımızla kısa bir gezi yapıyoruz. Fiyatlar çok yüksek. Balona binemedik. Çok fazla fiyat farkı var. Firmalardan biri 100, biri 200, biri 300 euro diyor. Böyle uzaktan izliyoruz ve fotoğraf çekiniyoruz" diye konuştu.
251 BİN ARAÇ GEÇTİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlayan Zigana Tüneli'ni, 1.5 ayda 251 bin 100 aracın kullandığını söyledi. Tünelin yüksek yoğunlukta trafik yükü taşıyan güzergahta inşa edildiğini belirten Uraloğlu, şöyle konuştu: "Zigana Tüneli ve bağlantı yollarının yapımı, tasarımı ve kontrolünde yüzde 100 yerli ve milli kaynaklar kullanılmış, proje Türk mühendisleri ve işçileri tarafından inşa edilmiştir. Zamandan 57 milyon, akaryakıttan 133 milyon lira olmak üzere yıllık 190 milyon lira tasarruf sağlıyoruz."
KAMPLAR DOLDU
9 günlük Kurban Bayramı tatilinde karavan ve çadır kamp alanlarında doluluk yaşanıyor. Balıkesir'in Ayvalık ilçesi ile Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesi arasındaki 145 kilometrelik sahil şeridini kapsayan Kuzey Ege'ye tatilcilerin ilgisi artıyor.
Bölgedeki kamp alanlarına çadırıyla ve karavanı ile gelerek konaklayanlardan gecelik kişi başı 250-300 lira kişi başı ücret alınıyor. Edremit Körfezi'nin en önemli tatil yerlerinden Burhaniye'deki Altın Kamp'ta konaklayanların sayısı 500'ü buldu.
HESAPLI MOLANIN YOLU KARAVAN
Turizmin başkenti Antalya'da 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Bölgedeki oteller bayramdan günler öncesinde doluluğunu ilan ederken, fiyatları da cep yakıyor. Özellikle denize sıfır 5 yıldızlı otellerde 4 kişilik bir aile için her şey dahil fiyatlar 100 bin liraya kadar çıkarken, karavanı olan tatilciler ise bu tatili sadece yakıt parasıyla atlatıyor. Ankara'dan Antalya'ya karavanıyla tatile gelen Rafet Çetin, "Sıfır maliyet, bunun zevki bambaşka" dedi.
LÜKS YAT TRAFİĞİ
Türkiye'nin sahillerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor. Plajlar tatilcilerle dolup taşarken, kimileri de gezi tekneleriyle koyları geziyor. Yerli ve yabancı turistler sahilleri hareketlendiriyor. Bayram tatilinin gözde adresleri arasında yer alan Bodrum'da tatilciler Kumbahçe, Paşatarlası, Türkbükü, Torba, Gündoğan gibi sahillerde yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar sahilde denize girerken, bazıları da alışveriş yaptı, tarihi ve turistik yerleri gezdi. Kumbahçe ve Bodrum Kalesi önünde demirli günlük gezi tekneleriyle mavi tura çıkanlar da oldu. Bodrum açıkları başta olmak üzere Türkbükü, Gölköy ve Gündoğan açıklarında koylardaki yat yoğunluğu ise dikkati çekti.
1 MİLYAR DOLAR FİNANSMAN
Dünya Bankası, depremden etkilenen bölgelerde kırsal konutların ve temel kamu hizmetlerinin yeniden tesisine yardımcı olmak için Türkiye'ye sağlanacak 1 milyar dolarlık finansmanı onayladı. Bankanın Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, "Bu devasa yıkım sonrasında devam eden çabaların birkaç yıl süreceğini ve önemli miktarlarda kaynak gerektireceğini iyi biliyoruz. Bu yolculukta, Türkiye'nin yanında olacağız ve etkilenen toplulukların yeniden inşasına yardım edeceğiz" ifadelerini kullandı.
KOBİ'LERE 450 MİLYON DOLAR
Bu arada Dünya Bankası, Türkiye'nin güneydoğusunda 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin kapanmasını önlemek ve istihdamlarını korumalarına yardımcı olmak için 450 milyon dolarlık projesini de duyurdu.
ENERJİDE İHRACAT ARTTI
Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı döneminde yazdığı enerjinin yol haritası olan 'Milli Enerji ve Maden Politikası' ile enerjide Türkiye her alanda çağ atladı. Türkiye yenilenebilir enerji kaynaklı kurulu güçte dünyada 12'nci, Avrupa'da ise 5'inci sıraya yükseldi. Petrol arama faaliyetleri neticesinde, ham petrol üretimi son 5 yılda yüzde 40.4 artışla 2022'de 3.58 milyon ton seviyesine ulaştı. Fatih Sondaj Gemisi ile Karadeniz'de yürütülmekte olan sondaj faaliyetleri kapsamında 710 milyar metreküplük doğalgaz rezervine ulaşıldı. 2002'de 680 milyon dolar olan maden ihracatı 2022'de Cumhuriyet tarihi rekoru kırılarak 6 milyar 469 milyon dolara ulaştı. 2022'de 2.7 milyon ton bor ürünleri satışı karşılığında 1.3 milyar dolar gelir elde edildi.
Barış ŞİMŞEK
E-FATURANIN KAPSAMI GENİŞLİYOR
E-faturanın kapsamına, 1 Temmuz'dan itibaren yeni mükellefler dahil edilecek. Brüt satış hasılatı 2022'de 3 milyon lira ve üzeri olan mükellefler, 1 Temmuz'dan sonra sektör ayrımı olmadan e-faturaya geçmek zorunda olacak. İnternetten mal veya hizmet satışı gerçekleştirenler ile gayrimenkul veya motorlu taşıt satım veya kiralama işlemlerini yapanlardan 500 bin lira ve üzeri brüt satış hasılatı olanlar da kapsamda yer alacak.
BURSLAR YÜKSELDİ
TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı, Bilim İnsanları Destekleme Programı Başkanlığı ile Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı tarafından desteklenen projelerde, öğrencilere yapılan burs ödemelerine ilişkin aylık üst limitler artırıldı. Önlisans veya lisans öğrencisine verilen burs 3 bin, yüksek lisans öğrencisine verilen burs 10 bin, doktora öğrencisine verilen burs 14 bin, doktora sonrası araştırmacılara verilen burs miktarı ise 19 bin liraya yükseltildi.