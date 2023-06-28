Kira anlaşmazlığına hızlı çözüm: 1 Eylül'de yürürlüğe girecek!

Konut kira artışı oranının üst sınırının yüzde 25 olarak bir yıl uzatılacağının açıklanmasının ardından konut sahipleri ile kiracılar arasındaki olası uyuşmazlıklar yeniden gündeme geldi.

Taraflar sorunlarının çözümü için mahkemeye başvururken, dava süreci ise 2 yıla kadar uzayabiliyor. Kira davalarında, taraflara hızlı çözümü ise arabuluculuk sistemi sunacak. 1 Eylül'de yürürlüğe girecek düzenlemeyle kiracı ve kiralayan arabulucuya başvurmadan dava açamayacak. Hukukçular, konut sahibi ile kiracı arasındaki uyuşmazlıkların, arabuluculuk ile çözülmesi halinde iki-üç haftada sonuçlanacağını belirtti. Avukat Mehmet Baykurt, "Arabuluculuk sistemi yargı yükünü hafifletecek, süreci daha da hızlandıracak" dedi.





AİDAT KRİZİ

Asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük artışın, apartman ve site aidatlarına da aynı oranda zam olarak yansıtılmasına ilişkin hazırlıklar, tesis yönetim sektörü tarafından tepkiyle karşılandı. Tesis Yöneticileri Konfederasyonu Başkanı Yahya Sağır, "Asgari ücrete gelen yüzde 34'lük artış, apartman ve site aidatlarında da aynı oranda artışın olacağı anlamına gelmiyor.