Kira anlaşmazlığına hızlı çözüm: 1 Eylül'de yürürlüğe girecek!

Konut kira artışı oranının üst sınırının yüzde 25 olarak bir yıl uzatılacağının açıklanmasının ardından konut sahipleri ile kiracılar arasındaki olası uyuşmazlıklar yeniden gündeme geldi.
Taraflar sorunlarının çözümü için mahkemeye başvururken, dava süreci ise 2 yıla kadar uzayabiliyor. Kira davalarında, taraflara hızlı çözümü ise arabuluculuk sistemi sunacak. 1 Eylül'de yürürlüğe girecek düzenlemeyle kiracı ve kiralayan arabulucuya başvurmadan dava açamayacak. Hukukçular, konut sahibi ile kiracı arasındaki uyuşmazlıkların, arabuluculuk ile çözülmesi halinde iki-üç haftada sonuçlanacağını belirtti. Avukat Mehmet Baykurt, "Arabuluculuk sistemi yargı yükünü hafifletecek, süreci daha da hızlandıracak" dedi.
AİDAT KRİZİ
Asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük artışın, apartman ve site aidatlarına da aynı oranda zam olarak yansıtılmasına ilişkin hazırlıklar, tesis yönetim sektörü tarafından tepkiyle karşılandı. Tesis Yöneticileri Konfederasyonu Başkanı Yahya Sağır, "Asgari ücrete gelen yüzde 34'lük artış, apartman ve site aidatlarında da aynı oranda artışın olacağı anlamına gelmiyor.
Her ne kadar site ve apartman bütçelerinin büyük kısmını personel giderleri oluştursa da enerji, bakımonarım ve diğer giderler de bütçenin genelindeki artış oranını belirliyor" dedi. İşletme bütçelerinin 1 yıllık yapıldığına da dikkati çeken Sağır, "Bin lira olan aidata yüzde 20-25, 4 bin lira olan aidata bile yüzde 20 zam ortaya çıkıyor. Aidata direkt yüzde 34 zam yansıtanlar fahiş artış yapar" diye konuştu.
KKM'DE STOPAJ AVANTAJI UZATILIYOR
Kur Korumalı Mevduat'ta vatandaşlar için stopaj avantajı yıl sonuna kadar uzatılacak. Söz konusu karara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışmaları tamamlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzaladığı karar, Cumhurbaşkanlığı'na sunuldu.
Tasarruf sahiplerinin, tasarruflarını TL cinsinden açtıkları mevduat ve katılım hesaplarında tutmalarını teşvik etmek ve TL'nin değerinin korunmasını özendirmek amacıyla KKM ve katılım hesaplarına sağlanan vergisel avantajlar devam ettirilecek. TL mevduat hesaplarıyla yine TL cinsinden açılmış katılım hesaplarından elde edilen gelirler ile bazı menkul kıymetlere uygulanan indirimli tevkifat oranı uygulamasının süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatılacak.