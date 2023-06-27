Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten 'rasyonel politika' mesajı! Kur Korumalı Mevduat’ta stopaj desteği uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.
Rasyonel politikalara dönüşün kademeli olarak devam edeceğini belirten Şimşek, "TCMB analitik bilanço verilerine göre, net uluslararası rezervler geçen hafta 8.5 milyar dolar ile tarihin en büyük haftalık artışını kaydetti. Rasyonel politikalara dönüş kademeli olarak devam edecek. Rezervleri daha da güçlendirmek için ülkemize ilave dış kaynak teminine yönelik çalışmalarımızı hızlandırıyoruz" dedi.
YIL SONUNA KADAR UZATILDI
Türk Lirası cinsi enstrümanları cazip hale getirmeye devam edeceklerini bildiren Bakan Şimşek, Kur Korumalı Mevduat'ta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.
TCMB REZERVLERİNDE TARİHİ ARTIŞ I VİDEO İZLE
İşte Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in o paylaşımı;
TCMB analitik bilanço verilerine göre, net uluslararası rezervler geçen hafta 8.5 milyar dolar ile tarihin en büyük haftalık artışını kaydetti. Rasyonel politikalara dönüş kademeli olarak devam edecek.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) June 27, 2023
Rezervleri daha da güçlendirmek için ülkemize ilave dış kaynak teminine…