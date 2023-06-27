Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten 'rasyonel politika' mesajı! Kur Korumalı Mevduat’ta stopaj desteği uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

Rasyonel politikalara dönüşün kademeli olarak devam edeceğini belirten Şimşek, "TCMB analitik bilanço verilerine göre, net uluslararası rezervler geçen hafta 8.5 milyar dolar ile tarihin en büyük haftalık artışını kaydetti. Rasyonel politikalara dönüş kademeli olarak devam edecek. Rezervleri daha da güçlendirmek için ülkemize ilave dış kaynak teminine yönelik çalışmalarımızı hızlandırıyoruz" dedi.