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    • Ekonomi
    • 27.06.2023 17:31
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    • 27.06.2023 18:10
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    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten 'rasyonel politika' mesajı! Kur Korumalı Mevduat’ta stopaj desteği uzatıldı

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "TCMB analitik bilanço verilerine göre, net uluslararası rezervler geçen hafta 8.5 milyar dolar ile tarihin en büyük haftalık artışını kaydetti. Rasyonel politikalara dönüş kademeli olarak devam edecek" açıklamasında bulundu. Bakan Şimşek, Kur Korumalı Mevduat’ta stopaj desteğinin yıl sonuna kadar uzatıldığını duyurdu. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Bakan Şimşek’ten ’rasyonel politika’ mesajı

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.



    Rasyonel politikalara dönüşün kademeli olarak devam edeceğini belirten Şimşek, "TCMB analitik bilanço verilerine göre, net uluslararası rezervler geçen hafta 8.5 milyar dolar ile tarihin en büyük haftalık artışını kaydetti. Rasyonel politikalara dönüş kademeli olarak devam edecek. Rezervleri daha da güçlendirmek için ülkemize ilave dış kaynak teminine yönelik çalışmalarımızı hızlandırıyoruz" dedi.



    YIL SONUNA KADAR UZATILDI
    Türk Lirası cinsi enstrümanları cazip hale getirmeye devam edeceklerini bildiren Bakan Şimşek, Kur Korumalı Mevduat'ta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

    TCMB REZERVLERİNDE TARİHİ ARTIŞ I VİDEO İZLE



    İşte Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in o paylaşımı;

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    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten 'rasyonel politika' mesajı! Kur Korumalı Mevduat’ta stopaj desteği uzatıldı
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