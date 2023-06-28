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    • Ekonomi
    • 29.06.2023 09:30
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    • Son Güncelleme:
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    • 30.06.2023 09:29
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    32 günlük vadeli TL mevduat hesabı açana 9.244,93 TL kallavi birikim müjdesi! Yastık altı parası olanlar yaşadı

    Bugün birikim yapmak ve parayı güvenli bir şekilde değerlendirmek isteyen birçok kişi, mevduat hesaplarını tercih ediyor. Bankaların sunduğu avantajlar ve faiz oranları, nakit paraya sahip olan veya yeni bir hesap açarak paralarını yatırmak isteyen kişiler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bu süreçte 32 günlük mevduat faizi hesaplama işlemi yatırım yapmayı düşünen kişilerin potansiyel kazançlarını önceden tahmin etmelerine yardımcı oluyor. Bankaların faiz oranlarına göre belirlenen yatırım süresi boyunca elde edilecek faiz tutarı birikim yapmak isteyenlerin karar verme sürecinde önemli bir rol oynuyor.

    32 günlük vadeli TL mevduat hesabı açana 9.244,93 TL kallavi hoş geldin faizi! Yastık altı parası olan bankaya koşsun

    Birikim yapmak ve parasını risksiz bir şekilde değerlendirmek isteyen pek çok insan günümüzde mevduat hesaplarını tercih ediyor. Bankaların sunduğu avantajlar ve faiz oranları nakit parası olan ya da yeni bir hesap açarak parasını yatırmak isteyenler tarafından merak ediliyor. 32 günlük mevduat faizi hesaplama işlemi ise yatırım yapacak olanların kazançlarını önceden tahmin etmelerine yardımcı oluyor. Bankaların faiz oranlarına göre yatırım süresi boyunca elde edilecek faiz tutarı belirlenerek birikim yapmak isteyenlerin karar sürecine destek oluyor.

    AKBANK

    Faiz Oranı
    %36,00
    Net Getiri
    8.995,07 TL
    Vade Sonu Ödeme
    308.995,07 TL

    CEPTETEB

    Faiz Oranı
    %35,00
    Net Getiri
    8.745,21 TL
    Vade Sonu Ödeme
    308.745,21 TL

        FİBABANKA

        Faiz Oranı
        %33,00
        Net Getiri
        8.245,48 TL
        Vade Sonu Ödeme
        308.245,48 TL

        GARANTİ BBVA

        Faiz Oranı
        %32,00
        Net Getiri
        7.995,62 TL
        Vade Sonu Ödeme
        307.995,62 TL

        ODEABANK

        Faiz Oranı
        %35,00

            Net Getiri
            8.745,21 TL
            Vade Sonu Ödeme
            308.745,21 TL

            QNB FİNANSBANK

            Faiz Oranı
            %25,50
            Net Getiri
            6.371,51 TL
            Vade Sonu Ödeme
            306.371,51 TL

            İŞ BANKASI

            Faiz Oranı
            %15,30
            Net Getiri
            3.822,90 TL
            Vade Sonu Ödeme
            303.822,90 TL
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            Haberler Ekonomi 32 günlük vadeli TL mevduat hesabı açana 9.244,93 TL kallavi birikim müjdesi! Yastık altı parası olanlar yaşadı
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