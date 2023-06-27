TEKNOFEST projeleri girişime dönüşüyor: Sırada Ankara ve İzmir var!

İstanbul'da nisan ayında 2 milyon 547 bin ziyaretçisi ile rekorlara imza atan TEKNOFEST, 2023 yılının ikinci ve üçüncü durağında yepyeni bir yarışma modeliyle 30 Ağustos – 3 Eylül 2023 tarihleri arasında Ankara'da, 27 Eylül – 1 Ekim 2023 tarihlerinde ise İzmir'de gerçekleşecek. TEKNOFEST'te, Girişim Yarışması modeli ile 10 farklı temada yarışma sonrası girişime dönüştürülmek istenen projelerin gelişimine tanıklık edilecek.
TEKNOFEST Girişim yarışmasına; 2018 ile 2023 yılları arasında TEKNOFEST bünyesinde düzenlenen yarışmalara başvurmuş lise, üniversite ve üzeri seviyedeki takımlar katılabilecek. Ön Kuluçka kategorisinde girişim fikri olan veya ürününü geliştirmekte olan takımlar bu kategoride değerlendirilecek.
Girişimin kurulmuş olması veya şirketleşmiş olması şartı aranmayacak. Hızlandırma aşamasında ise projesini test edilebilir bir ürüne dönüştürmüş olan ve bu projeleri ile ilgili şirket kurmuş olan takımlar sunumları ile değerlendirilecek. TEKNOFEST yarışmacılarının girişim ekosistemine dahil olmaları, teknoloji yarışmalarında geliştirilen projelerin ticarileştirilerek topluma kazandırılması ve de girişime dönüşen projeler ile Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sağlanmasının amaçlandığı yarışmada toplamda 7 milyon TL'nin üzerinde ödül verilecek. Başvurular 10 Temmuz itibari ile sona erecek.