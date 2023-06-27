TEKNOFEST projeleri girişime dönüşüyor: Sırada Ankara ve İzmir var!

İstanbul'da nisan ayında 2 milyon 547 bin ziyaretçisi ile rekorlara imza atan TEKNOFEST, 2023 yılının ikinci ve üçüncü durağında yepyeni bir yarışma modeliyle 30 Ağustos – 3 Eylül 2023 tarihleri arasında Ankara'da, 27 Eylül – 1 Ekim 2023 tarihlerinde ise İzmir'de gerçekleşecek. TEKNOFEST'te, Girişim Yarışması modeli ile 10 farklı temada yarışma sonrası girişime dönüştürülmek istenen projelerin gelişimine tanıklık edilecek.

TEKNOFEST Girişim yarışmasına; 2018 ile 2023 yılları arasında TEKNOFEST bünyesinde düzenlenen yarışmalara başvurmuş lise, üniversite ve üzeri seviyedeki takımlar katılabilecek. Ön Kuluçka kategorisinde girişim fikri olan veya ürününü geliştirmekte olan takımlar bu kategoride değerlendirilecek.