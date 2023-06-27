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    • Ekonomi
    • 27.06.2023 15:49
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    • 27.06.2023 15:49
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    Son dakika: TOKİ duyurdu! İstanbul'unda aralarında bulunduğu 28 il için arsa satışı başlıyor

    Son dakika haberi...TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 28 ildeki 503 arsayı açık artırmayla satışa sunacağını duyurdu. TOKİ arsa satışları açık artırma usülüyle gerçekleştirilecek. TOKİ arsa satış müzayedesi söz konusu 28 il için iki merkezden yürütülecek. Peki TOKİ arsa açık artırma tarihleri ne zaman? Açık artırma için TOKİ iletişim adresleri, satışın yapılacağı merkezler ve haberin detayları...

    takvim.com.tr
    TOKİ arsa satışları 28 il için başlıyor!

    Son dakika haberleri...TOKİ arsa satışları 28 il için başlıyor. TOKİ İstanbul ve Ankara merkezlerinden yürütülecek bir açık artırma ile 503 arsasını satışa sunacak.

    Muhammen bedeli 11 milyar 270 milyon 290 bin 792 lira olan Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak ve Van'da bulunan yaklaşık 2 milyon 879 bin 106 metrekare büyüklüğündeki 503 arsa açık artırmayla satılacak.

    TOKİ ARSA AÇIK ARTIRMA TARİHLERİ NE ZAMAN?
    TOKİ arsa açık artırma, 18 Temmuz Salı ve 19 Temmuz Çarşamba 10.30'da iki ayrı oturum halinde yapılacak.TOKİ arsa açık artırma oturumları, TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve Ankara Çankaya Bilkent Otel'de gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "www.emlakmuzayede.com.tr" adresinden teklif verilebilecek.

        KDV'DEN MUAF YÜZDE 35 PEŞİNAT 48 AY VADE
        Alıcılar, konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara yüzde 35 peşinat, 48 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca arsalar KDV'den muaf şekilde satılacak.

        Satışa sunulacak arsalar arasında Adana'da konut, Ankara'da konut, ticaret, özel sağlık tesis alanı, Antalya'da konut, ticaret ve yol alanları, İzmir'de turizm, sosyal tesis, günübirlik turizm tesis ve konut, İstanbul'da konut, konut dışı kentsel çalışma alanları ve özel sağlık tesis alanları yer alıyor.

        Ayrıca Konya'da küçük sanayi tesis alanları ile et ve süt ürünleri entegre tesis alanları, Kocaeli'nde sanayi depolama, Mersin'de plansız arsalar ile Tekirdağ'da konut alanları da satışa sunulacak.

        TOKİ İLETİŞİM ADRESLERİ
        Satışa ilişkin detaylı bilgi için TOKİ iletişim adresleri:

        www.toki.gov.tr
        www.emlakmuzayede.com.tr
        0 212 608 15 00
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        Haberler Ekonomi Son dakika: TOKİ duyurdu! İstanbul'unda aralarında bulunduğu 28 il için arsa satışı başlıyor
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