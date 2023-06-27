Son dakika: TOKİ duyurdu! İstanbul'unda aralarında bulunduğu 28 il için arsa satışı başlıyor

KDV'DEN MUAF YÜZDE 35 PEŞİNAT 48 AY VADE

Alıcılar, konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara yüzde 35 peşinat, 48 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca arsalar KDV'den muaf şekilde satılacak.

Satışa sunulacak arsalar arasında Adana'da konut, Ankara'da konut, ticaret, özel sağlık tesis alanı, Antalya'da konut, ticaret ve yol alanları, İzmir'de turizm, sosyal tesis, günübirlik turizm tesis ve konut, İstanbul'da konut, konut dışı kentsel çalışma alanları ve özel sağlık tesis alanları yer alıyor.