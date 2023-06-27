Son dakika: TOKİ duyurdu! İstanbul'unda aralarında bulunduğu 28 il için arsa satışı başlıyor

Muhammen bedeli 11 milyar 270 milyon 290 bin 792 lira olan Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak ve Van'da bulunan yaklaşık 2 milyon 879 bin 106 metrekare büyüklüğündeki 503 arsa açık artırmayla satılacak.
TOKİ ARSA AÇIK ARTIRMA TARİHLERİ NE ZAMAN?
TOKİ arsa açık artırma, 18 Temmuz Salı ve 19 Temmuz Çarşamba 10.30'da iki ayrı oturum halinde yapılacak.TOKİ arsa açık artırma oturumları, TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve Ankara Çankaya Bilkent Otel'de gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "www.emlakmuzayede.com.tr" adresinden teklif verilebilecek.