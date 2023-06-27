'Türkiye Yüzyılı'na yarışır hedef: Ticaret Bakanlığı ihracat menzilini artırdı

Türkiye'de ocak-mayıs döneminde ihracat yapılmayan il kalmadığı vurgulanan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"2022 yılında 24 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirmiştir. 2022 yılı sonu itibariyle ihracatçı firma sayımız ise 114 bini aşmış bulunmakta ve bu rakama ek ülkemizin kara lojistiğindeki gücünün bir göstergesi olarak 2022 yılı içerisinde kapı gruplarına göre Türkiye'den ihraç taşıma sayısı toplamda 2 milyonu aşmış durumdadır.