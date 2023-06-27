'Türkiye Yüzyılı'na yarışır hedef: Ticaret Bakanlığı ihracat menzilini artırdı

Ticaret Bakanlığı, toplam imalat sanayi ihracatında orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payının, 2022'de yüzde 36,9'a, 2023 ocak-mayıs döneminde ise yüzde 40,8'e taşındığını açıkladı.
'UZAK ÜLKELER STRATEJİSİ'
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin ekonomi alanında bölgesine yön veren bir ülke olmasını sağlamak amacıyla, dış ticaret dengesini gözeterek; sürdürülebilir ihracat modeliyle çalışmalara devam edildiği belirtildi.
Türkiye'nin ihracat potansiyelini yansıtabilmesi adına, dünyanın her noktasına ürün ihraç etmenin ve pazar çeşitliliğini arttırmanın önemine işaret edildi.
Açıklamada, "Bakanlık olarak ülkemizin ihracatta yapmış olduğu sıçramayı devam ettirebilmek adına ortaya koyduğumuz 'Uzak Ülkeler Stratejisi' ile birlikte 2022 yılı sonu 3 bin 89 kilometre olan ihracat menzilimizin, dünya ortalaması olan 4 bin 744 kilometrenin üzerine çıkarılması planlanmaktadır" denildi.