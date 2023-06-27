SGK uzmanı tabloyla açıkladı: 2000-2020 arası sigorta girişi olana yeşil ışık yakıldı! 3600-4500 yıl primle erken emeklilik şansı

Erken emeklilik hakkı için gerekli şartlar SGK uzmanları tarafından açıklandı. Erken emeklilik için belirlenmiş bazı şartlar bulunuyor. SGK uzmanları erken maaş alma hakkından faydalanmak isteyen vatandaşların bu şartları dikkatlice incelemelerini ve gereken başvuruları zamanında yapmalarını öneriyor. Erken emeklilik talepleri kişinin durumuna ve belirtilen şartlara göre değerlendiriliyor.