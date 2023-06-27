KKM'de vatandaşlar için yeni düzenleme! Bakan Şimşek, Başkan Erdoğan'a sundu

BANKALAR TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN BORÇLANMA ARAÇLARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLERDE VERGİ TEŞVİKİ DEVAM EDİYOR

Karar ile bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelirler ve fon kullanıcısının bu bankalar olduğu kira sertifikalarından elde edilen gelirlere indirimli stopaj uygulamasının süresi yıl sonuna kadar uzatılacak.

Bu menkul kıymetlerden elde edilen gelirlere uygulanan tevkifat oranının yüzde 10 yerine 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli olanlarda yüzde 5, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli olanlarda yüzde 3, 1 yıldan uzun vadeli olanlarda yüzde sıfır olarak uygulanmasına devam edilecek.