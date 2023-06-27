4 şartı var: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödemelere başladı! O kişilere ayda 4.400 TL maaş bağlanıyor

Haziran ayının ortalarında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik destek ödemeleri hesaplara geçirilmeye başlandı. Bakanlık açıkladığı kriterlere uygun olan kişilere maddi destek sağlamayı hedefleyen bu ödemelerle vatandaşların günlük yaşam ihtiyaçlarını karşılamalarına ve ekonomik sıkıntılarını hafifletmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından destek ve yardım ödemelerine dair merak edilen tüm bilgiler duyuruldu.
HESAPLARA GEÇİYOR
Haziran ayının 14'ünde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan ağır engelliler ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay 2 milyar 448 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırıldığını duyurmuştu.
2023 yılında hak sahiplerine ödenecek yeni evde bakım maaşı 4 bin 337 TL oldu. Ödemeler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor.