4 şartı var: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödemelere başladı! O kişilere ayda 4.400 TL maaş bağlanıyor

Haziran ayının ortalarında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik destek ödemeleri hesaplara geçirilmeye başlandı. Bakanlık açıkladığı kriterlere uygun olan kişilere maddi destek sağlamayı hedefleyen bu ödemelerle vatandaşların günlük yaşam ihtiyaçlarını karşılamalarına ve ekonomik sıkıntılarını hafifletmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından destek ve yardım ödemelerine dair merak edilen tüm bilgiler duyuruldu.