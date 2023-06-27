İstanbul’a bu yıl 6 milyon 276 bin turist akın etti!

İstanbul'a yılın ilk 5 ayında gelen yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 6 milyon 276 bin 481 oldu. Geçen ay 1 milyon 505 bin 948 yabancı turist alan kente, geçen yıl mayıs ayında 1 milyon 402 bin 366 yabancı turist giriş yapmıştı. Buna göre mayısta gelen yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı ayına göre 7 arttı. Geçen ayın rakamlarına göre yabancı ziyaretçiler arasında 175 bin 466 kişiyle Ruslar ilk sırada yer aldı.

Rusya'yı sırasıyla 117 bin 227 turistle Almanya, 83 bin 374 turistle ABD, 80 bin 504 turistle İran, 68 bin 217 turistle İngiltere, 53 bin 912 turistle Fransa, 50 bin 403 turistle Suudi Arabistan, 38 bin 44 turistle İsrail, 32 bin 925 turistle Özbekistan, 32 bin 369 turistle İtalya, 31 bin 611 turistle Kazakistan, 29 bin 161 turistle Irak, 28 bin 958 turistle Hollanda, 24 bin 418 turistle Fas, 22 bin 985 turistle Cezayir takip etti.



HAVADA REKOR KIRILDI

Kurban Bayramı tatili nedeniyle dün yapılan 1.593 uçuşla 252 bin 364 yolcunun seyahat ettiği İstanbul Havalimanı, günlük yolcu sayısında rekor kırdı. Havalimanında yoğunluk tatilin başladığı ilk günde yaşanmıştı. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan alınan bilgiye göre, İstanbul Havalimanı'nda dün yapılan 1593 uçuş ile 252 bin 364 yolcu seyahat etti. Bu rakamla açılışından bugüne kadar geçen sürede en yüksek yolcu sayısına ulaşan İstanbul Havalimanı'nda "günlük yolcu sayısı rekoru" kırıldı.