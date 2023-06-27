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    İstanbul’a bu yıl 6 milyon 276 bin turist akın etti!

    Geçen yıl ilk 5 ayda 5 milyon 284 bin 714 yabancı turist ziyaret ederken bu rakam, bu yıl 6 milyon 276 bin 481’e yükseldi. İşte sizler için derlediğimiz 27 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    İstanbul’a turist akını

    İstanbul'a yılın ilk 5 ayında gelen yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 6 milyon 276 bin 481 oldu. Geçen ay 1 milyon 505 bin 948 yabancı turist alan kente, geçen yıl mayıs ayında 1 milyon 402 bin 366 yabancı turist giriş yapmıştı. Buna göre mayısta gelen yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı ayına göre 7 arttı. Geçen ayın rakamlarına göre yabancı ziyaretçiler arasında 175 bin 466 kişiyle Ruslar ilk sırada yer aldı.

    Rusya'yı sırasıyla 117 bin 227 turistle Almanya, 83 bin 374 turistle ABD, 80 bin 504 turistle İran, 68 bin 217 turistle İngiltere, 53 bin 912 turistle Fransa, 50 bin 403 turistle Suudi Arabistan, 38 bin 44 turistle İsrail, 32 bin 925 turistle Özbekistan, 32 bin 369 turistle İtalya, 31 bin 611 turistle Kazakistan, 29 bin 161 turistle Irak, 28 bin 958 turistle Hollanda, 24 bin 418 turistle Fas, 22 bin 985 turistle Cezayir takip etti.

    HAVADA REKOR KIRILDI
    Kurban Bayramı tatili nedeniyle dün yapılan 1.593 uçuşla 252 bin 364 yolcunun seyahat ettiği İstanbul Havalimanı, günlük yolcu sayısında rekor kırdı. Havalimanında yoğunluk tatilin başladığı ilk günde yaşanmıştı. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan alınan bilgiye göre, İstanbul Havalimanı'nda dün yapılan 1593 uçuş ile 252 bin 364 yolcu seyahat etti. Bu rakamla açılışından bugüne kadar geçen sürede en yüksek yolcu sayısına ulaşan İstanbul Havalimanı'nda "günlük yolcu sayısı rekoru" kırıldı.

    BORSADA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR
    Borsa İstanbul'da, açılışta BIST 100 endeksi, Cuma günkü kapanışa göre 61,58 puan artışla ve yüzde 1,10 değer kazanarak 5.644,33 puana çıktı. Yükselişini sürdüren endeks gün ortasında Borsa -yüzde 2,46 artışla 5.720,14 puana yükselerek tüm zamanların en yüksek noktasına geldi. Borsa'daki tüm hisse senetleri yükselmiş oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 3,88 ve holding endeksi yüzde 0,93 artış kaydetti. Kazandıran tüm sektör endeksleri arasında en çok yükselen bankacılık oldu. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 2,85 değer kazanarak günü 5.582,75 puandan tamamladı. Analistler, küresel pay piyasalarının, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve artan jeopolitik risklerle negatif seyrettiğini belirterek, yurt içi pay piyasalarının pozitif ayrıştığını söyledi.



    HİÇBİR ŞİRKET SATILMIYOR
    Hazine ve Maliye Bakanlığı, bazı kamu kurumlarının satışı için çalışma yapıldığına ilişkin haberin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Bakanlıktan, bugün bir gazetede yer alan bazı kamu kurumlarının satışı için çalışma yapıldığı haberine ilişkin açıklamada bulunuldu. Söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığına, tamamen gazetenin kendi yorumlarına dayalı ve bilinçli bir yalan haber olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu haberler, sadece güzide kurumlarımızı satış manipülasyonu ile yıpratma gayretidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

        2 MİLYON DÖNÜŞÜM
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "81 ilimizde sağlıksız yapı stokunu yeniliyoruz. Bugüne kadar 2 milyon 44 bin 964 bağımsız birimin yapımını tamamladık" dedi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rezerv yapı alanları ve riskli yapı olarak toplam 1 milyon 918 bin 855 adet bağımsız birim kentsel dönüşüm kapsamına alınmış, 977 bin 874 adet bağımsız birimin yıkımı gerçekleştirilmiştir. 5 yıllık sürede her yıl 400 bin konut olmak üzere öncelikle 2 milyon konutun dönüşümü hedeflenmektedir" bilgileri paylaşıldı.



        KOBİ'LERE 6.5 MİLYAR TL DESTEK
        Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB), işletmelerin üretim ve ihracatına katkı sağlamak için yıl sonuna kadar 6,85 milyar liralık kaynak aktarması hedefleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'deki işletmelerin yüzde 99'u KOBİ statüsündeki firmalardan oluşuyor. İhracatın ve AR-GE harcamasının 3'te 1'ini, cironun yüzde 43'lük bölümünü KOBİ'ler gerçekleştiriyor. KOBİ sayısı 3 milyonu aşan ülkede istihdamın yüzde 71'i küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde çalışıyor.

        ÜRETİCİYE 1.2 MİLYAR TL HİBE
        Tarım ve Orman Bakanlığı, 81 ilde kırsal kalkındırma projelerine 1 milyar 222 milyon lira hibe desteği sağlayacak. 2022-2023 dönemi için 70 ili kapsayan başvuru sonuçları açıklanmış, deprem bölgesini kapsayan başvuruların süresi ise 8 Mayıs tarihine uzatılmıştı. Afet bölgesindeki 11 ildeki değerlendirmeler sonuçlandı. Bu kapsamda 83 projeye 222 milyon lira hibe desteği sağlanacak. Ayrıca Modern Basınçlı Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi kapsamında 7 bin 410 adet proje 750 milyon lira hibe desteği almaya hak kazandı.

        2 BİN TL ALTI BORÇLAR SİLİNİYOR
        Borç yapılandırmasının süresinin bitmesine sayılı günler kaldı. 2.000 TL'nin altında borcu olan 7.6 milyon kişinin borçlarının silineceği yapılandırma için 3 Temmuz Pazartesi günü sonuna kadar başvuru yapılması gerekiyor. 3 Temmuz günü sonuna kadar başvuruda bulunmayanların, 7440 sayılı Kanun hükümlerinden ve bu Kanunda yer alan söz konusu düzenlemelerden yararlanmaları ise artık mümkün olmayacak. İlk taksit ödeme süresi ise 31 Temmuz 2023 olarak açıklandı. Borçların faizleri silinip taksit yapılıyor.

        65 FİRMAYA SORUŞTURMA
        Rekabet Kurumunun gündeminde bu yıl 65 aktif soruşturma bulunurken gözler, gıda, bilişim teknolojileri ve kimya gibi alanlardaki soruşturmaların sonuçlarına odaklandı. Rekabet Kurumu, geçen yıl gündemindeki 29 soruşturmayı sonuçlandırırken bu yıl bugüne kadar tamamlanan soruşturma sayısı 18 oldu. Sözlü savunma tarihleri belli soruşturma sayısı ise 9 olarak görünüyor.

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        Haberler Ekonomi İstanbul’a bu yıl 6 milyon 276 bin turist akın etti!
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