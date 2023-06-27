Emekliye ve memura Temmuz zammı! 6 aylık artış için gözler 5 Temmuz'a çevrildi





MEMUR ZAMMINDA 2 SEÇENEK VAR

Memur ve emekli aylıklarına Ocak ayında yüzde 30 oranında zam yapılmıştı. Böylece en düşük memur maaşı 11 bin 848 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 6 bin 78 liraya çıkmıştı. Memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yüzde 8 ile belirlenmişti. Temmuz 2023 dönemi toplu sözleşme zammı ise yüzde 6 oldu.