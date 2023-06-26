Türkiye 194 ülkeden üniversiteye gelen öğrencilere ev sahipliği yapıyor!

Türkiye yükseköğretimde sunduğu kaliteli eğitim öğretim programlarıyla 194 farklı ülkeden 310 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapıyor. UNESCO verilerine göre, 2019 yılından itibaren Türkiye, dünyada en fazla uluslararası öğrencinin bulunduğu ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Son 10 yıla ait veriler incelendiğinde, üniversitelerde öğrenim gören uluslararası öğrenci sayısının 2013'te 43 bin 251 olduğu, Ocak 2023 itibarıyla 194 ülkeden gelerek öğrenim gören uluslararası öğrenci sayısının 310 bine ulaştığı görülüyor.

Burcu ŞEN





SARI KRİZİ

İstanbul'da bazı taksicilerin kısa mesafe yolcusu almamaları, taksimetre açmamaları, müşteri olarak yabancı turistleri tercih etmeleri ve onlardan fazla ücret istemeleri gündemden düşmüyor. Yerli ve yabancı yüzbinlerce kişinin uğrak noktası olan Taksim'de, bir taksici, 4 kişilik turist ailenin talebine karşın taksimetre açmamakta ısrar etti.

Araç 10 gün trafikten men edilirken, taksiciye 4 bin 62 lira para cezası kesildi. Şişli'de kucağında bebeğiyle yaklaşık 10 dakika bekleyen kadın, boş taksiler tarafından alınmadı. 40 dakika boyunca taksi beklediğini söyleyen İremsu Çil, "Birkaç tane durdu ama yakın mesafe olduğu için götürmek istemedi" dedi. Aksaray'da 30 dakika boyunca taksi beklediğini belirten Serkan Hasanoğlu da kısa mesafeye gitmek istemeyen taksicilerin değişim saati ya da farklı güzergah gibi gerekçeler öne sürdüklerini anlattı. Taksi bekleyen Efe Tonyalı da taksicilerin turist tercih ettiklerini vurguladı.