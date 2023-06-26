Akkuyu’da 'tam gaz' devam: Bütçeye katkısı 50 milyar dolar

Türkiye'nin elektriğinin yüzde 10'unu karşılayacak Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışmalar dört koldan devam ediyor.
4. ÜNİTEYE GEÇİLDİ
Nükleer yakıtın nisanda sahaya teslim edildiği tesisin 1. Ünite'si bu yıl tamamlanacak. 2. Ünite'de kor tutucu kuruldu, reaktör bölümünün ve türbin binasının temel plakaları betonlandı. 3. Ünite'de reaktör binası ve türbin binasının temelleri betonlandı. 4. Ünite'de ise ana güç ünitesi tesisleri için kazı yapıldı. Türkiye'ye 50 milyar dolarlık katkı sağlayacak olan Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktörü Denis Sezemin son durumu anlattı.
BİNA İNŞA EDİLİYOR
Proje şu anda hangi aşamada?
Bu yıl, 1. Ünite'deki inşaatı tamamlayacağız. Projemiz şu anda en aktif aşamasında. Sahada toplam 560 farklı bina ve tesis inşa edilecek. Nükleer santral çalışanlarının işe başlamadan önce eğitilip sertifikalandırılacağı eğitim merkezinin inşaatını da bu yıl tamamlayacağız.
Nisanda sahaya ulaşan yakıtın durumu nedir? Nasıl depolanıyor?
1. Ünite için yakıt, taze yakıt depolama tesisine yerleştirildi. Ünite yüklenmeye hazır olduğunda, uzmanlar yakıtı reaktöre yerleştirecek ve ünitenin ömründeki en önemli aşama olan ve reaktörün kontrol edilebilir minimum güç seviyesine getirildiği fiziksel başlatma işlemi gerçekleşecek.
MALİYETİN % 40'I GÜVENLİKTEN
Gelecek yıl sahada neler olacak?
1. Ünite'de reaktör binası kubbesinin beton dökme işlemini tamamladık. Bu yıl genel kurulum işlerini tamamlamamız ve güç aktarım tesislerinin, kara tesislerinin ve yardımcı binaların işletmeye alma öncesi operasyonların başlaması için hazır olmasını sağlamamız gerekiyor.
Kullanılan teknolojinin özellikleri neler?
Akkuyu NGS'de kullanılan VVER-1200 reaktör teknolojisi en çok aranan, güvenli, modern ve aynı zamanda kendini kanıtlamış bir teknoloji. Şu anda dünyada VVER-1200 reaktörlü 6 güç ünitesi faaliyette. Üniteler en son güvenlik sınıfı olan "3+"ya ait. NGS'lerin maliyetinin yüzde 40'ı güvenlik sistemlerinden oluşuyor.
Akkuyu, dağlık alanda inşa edilen az sayıdaki nükleer santral projelerinden biri. İnşaatçılar, sahayı şekillendirmek için çıkış yolu buldular: NGS'nin inşasında mayınlı kaya kullanılmasına izin veren sıfır arazi dengesi...