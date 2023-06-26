Akkuyu’da 'tam gaz' devam: Bütçeye katkısı 50 milyar dolar

BİNA İNŞA EDİLİYOR

Proje şu anda hangi aşamada?

Bu yıl, 1. Ünite'deki inşaatı tamamlayacağız. Projemiz şu anda en aktif aşamasında. Sahada toplam 560 farklı bina ve tesis inşa edilecek. Nükleer santral çalışanlarının işe başlamadan önce eğitilip sertifikalandırılacağı eğitim merkezinin inşaatını da bu yıl tamamlayacağız.

Nisanda sahaya ulaşan yakıtın durumu nedir? Nasıl depolanıyor?

1. Ünite için yakıt, taze yakıt depolama tesisine yerleştirildi. Ünite yüklenmeye hazır olduğunda, uzmanlar yakıtı reaktöre yerleştirecek ve ünitenin ömründeki en önemli aşama olan ve reaktörün kontrol edilebilir minimum güç seviyesine getirildiği fiziksel başlatma işlemi gerçekleşecek.