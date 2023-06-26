TÜİK hizmet üretici fiyat endeksi verilerini açıklandı





19 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

H-ÜFE sektörlerinden su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 2,71, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 35,58, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 46,52 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık istihdam hizmetleri yüzde 120,52, bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri yüzde 117,17, programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 110,86 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık H-ÜFE'ye göre 18 alt sektör daha düşük, 9 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.