TÜİK hizmet üretici fiyat endeksi verilerini açıklandı

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ YILLIK YÜZDE 47,58 ARTTI
Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 47,58, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 86,47, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 72,50, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 64,92, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 90,59, idari ve destek hizmetlerde yüzde 87,64 artış gerçekleşti.
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ AYLIK YÜZDE 1,05 ARTTI
Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,05, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 7,89, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 1,22, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 4,19, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 2,48, idari ve destek hizmetlerde yüzde 5,22 artış gerçekleşti.
19 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ
H-ÜFE sektörlerinden su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 2,71, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 35,58, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 46,52 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık istihdam hizmetleri yüzde 120,52, bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri yüzde 117,17, programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 110,86 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
Aylık H-ÜFE'ye göre 18 alt sektör daha düşük, 9 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.