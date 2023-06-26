SGK girişi olanlara para yardımı müjdesi! 4 ay boyunca karşılıksız para ödenecek! İşte başvuru koşulları

Asgari ücretin belli olmasının ardından yılın ikinci yarısında yapılacak destek ödeme miktarları arttı. Ülkemizde annelere sağlanan destekler Temmuz ayı itibariyle artarak devam ediyor. Çocuk sahibi olan annelere doğum yardımı ve emzirme ödeneği gibi destekler sağlanırken çalışan annelere de doğum izninde oldukları sürenin maaşları devlet tarafından ödeniyor. Bu ödeneğin asgari ücret sonrası ne kadar olduğu ve nasıl hesaplandığı ise merak konusu oluyor.
112 GÜNÜ KAPSIYOR
Annelere doğum izni sırasında çalışmadığı sürenin ücreti devlet tarafından ödeniyor. Geçici iş göremezlik ödeneği ya da bir diğer adıyla rapor parası, doğum öncesi ve sonrası kullanılan toplam 112 günlük izin süresini kapsıyor.
Bu süre için ödenecek ücretin hesaplaması da son 1 yıllık kazanç ortalaması üzerinden yapılıyor. Ancak asgari ücretlilerin ödenekleri, ödemenin yapıldığı tarihteki asgari ücret üzerinden hesaplanan tutarın altında olamıyor. Son 1 yıl içerisinde 180 günden az sigortalı çalışması olanların ödeneği ise asgari ücretin 2 katına göre hesaplanan tutarı aşamıyor.