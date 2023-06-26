SGK girişi olanlara para yardımı müjdesi! 4 ay boyunca karşılıksız para ödenecek! İşte başvuru koşulları

MAAŞA GÖRE FARKLI

Temmuz ayında maaşların artmasıyla birlikte geçici iş göremezlik ödeneği de yükselecek. Asgari ücretin brüt günlük 330,60 liradan 447,15, aylık 10 bin 8 liradan 13 bin 414 lira 50 kuruş çıkmasıyla annenin ödeneği, 24 bin 908 liradan 33 bin 387 liraya yükselecek. Bu tutar annelere yapılacak en düşük ödeme olurken, maaşa göre verilecek para artacak.

Brüt maaşı 15 bin lira olan annenin iş göremezlik ödeneği 37 bin 333 lira olurken, 20 bin lira olana da 49 bin 778 lira ödeme yapılıyor.