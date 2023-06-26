BAĞKUR SSK emeklisini neşelendirecek haber verildi! T.C Kimlik sonu 0,2,4,6,8 ile bitene 9.950 TL ödenecek

Bankalar emeklilere yüksek promosyon avantajları sunuyor. Bu ödemelerden yararlanmak için emekli maaşını belirli bir bankaya taşıyan bireyler başvuruda bulunulabiliyor. Son günlerde bazı bankalarda ödeme miktarının 10.000 TL'yi aştığı görülmüştür. Bankalar arasındaki rekabet, emeklilere daha yüksek promosyon imkanları sunma yönünde bir avantaj sağlıyor. Bu nedenle emeklilerin farklı bankaların promosyon tekliflerini karşılaştırarak en uygun avantajları sunan bankayı seçmeleri önem taşıyor.