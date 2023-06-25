Fırsatçılara geçit yok yasal düzenleme hazırlanıyor! Hayalet evlere vergi modeli

Büyükşehirlerdeki fahiş kira bedelleriyle ilgili peş peşe düzenlemeler geliyor. Hükümet öncelikli olarak yüzde 25 zam sınırını bir yıl daha uzatırken fahiş kira isteyen ev sahipleriyle ilgili de bir yasal düzenleme hazırlıyor.
Bu gelişmeler olurken bazı ev sahipleri de konutlarını boş tutmaya devam ediyor. Yapılan araştırmalara göre sadece İstanbul'da 400 bin konutun çeşitli sebeplerle boş tutulduğu belirlendi. Evlerin bir kısmı satışta olduğu için bir kısmı öğrencilerin memleketlerine gitmesi sebebiyle boş kalırken bazıları ise kentsel dönüşüm sebebiyle boş duruyor.
Gurbetçiler ve yazlığa gidenler de evlerini boş tutmak istiyor. Ancak uzmanlar büyük çoğunluğun daha yüksek kiraya verme umuduyla boş tutulduğunu belirtiyor.