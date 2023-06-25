Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Fırsatçılara geçit yok yasal düzenleme hazırlanıyor! Hayalet evlere vergi modeli

    Yüzde 25 kira sınırının uzatılması ile bazı ev sahipleri konutları boş tutmaya başladı. İstanbul’da sayı 400 bini buluyor. Benzer sorun yaşayan ülkeler vergi artışı getiriyor..

    Hayalet evlere vergi modeli

    Büyükşehirlerdeki fahiş kira bedelleriyle ilgili peş peşe düzenlemeler geliyor. Hükümet öncelikli olarak yüzde 25 zam sınırını bir yıl daha uzatırken fahiş kira isteyen ev sahipleriyle ilgili de bir yasal düzenleme hazırlıyor.

    Bu gelişmeler olurken bazı ev sahipleri de konutlarını boş tutmaya devam ediyor. Yapılan araştırmalara göre sadece İstanbul'da 400 bin konutun çeşitli sebeplerle boş tutulduğu belirlendi. Evlerin bir kısmı satışta olduğu için bir kısmı öğrencilerin memleketlerine gitmesi sebebiyle boş kalırken bazıları ise kentsel dönüşüm sebebiyle boş duruyor.

    Gurbetçiler ve yazlığa gidenler de evlerini boş tutmak istiyor. Ancak uzmanlar büyük çoğunluğun daha yüksek kiraya verme umuduyla boş tutulduğunu belirtiyor.

        KANADA VE İSPANYA MODELİ
        Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklıboş ev sorununu birçok ülkenin yaşadığını belirterek, "Kanada'da bazı eyaletlerde 6 aydan fazla boş tutulan evlere vergi getirilmeye başlandı. Bu vergilerle dar gelirliler için sosyal konutlar üretildi.

        Belediye evleri gibi modeller geliştirilerek kiracıların taşınmaz bulması dar gelirliler için yeni konutların üretilmesi sağlanmış oldu. İspanya'da emlak vergilerine yüzde 150'lik ek vergi getirildi. Boş kalan evlerle alakalı bir düzenleme yapıldı. Fransa'da boş kalan gerekse de birden fazla evi olanlar için ek emlak vergileri söz konusu. Evlerin nispeten boş kalmamasına ilişkin tedbirler alınabilir" diye konuştu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        LGBT terörünün hedefi çocuklar!
        Haberler Ekonomi Fırsatçılara geçit yok yasal düzenleme hazırlanıyor! Hayalet evlere vergi modeli
            loading
            SON DAKİKA