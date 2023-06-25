Fırsatçılara geçit yok yasal düzenleme hazırlanıyor! Hayalet evlere vergi modeli

Bu gelişmeler olurken bazı ev sahipleri de konutlarını boş tutmaya devam ediyor. Yapılan araştırmalara göre sadece İstanbul'da 400 bin konutun çeşitli sebeplerle boş tutulduğu belirlendi. Evlerin bir kısmı satışta olduğu için bir kısmı öğrencilerin memleketlerine gitmesi sebebiyle boş kalırken bazıları ise kentsel dönüşüm sebebiyle boş duruyor.